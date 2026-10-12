Виплати від ФРН: де пенсіонерам та багатодітним нададуть близько 19 000 грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у Сумській області стартувала реєстрація на надання цільової грошової допомоги на зимовий період. Кошти нададуть у рамках спільної ініціативи благодійного фонду HelpGroup, міжнародних організацій Concern Worldwide та Welthungerhilfe за фінансової підтримки Німеччини. Виплати передбачені на купівлю пічного палива або оплату комунальних послуг.

Про таку можливість розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Helpgroup.

Реклама

Що передбачає зимова програма за підтримки ФРН

Йдеться про реалізацію зимової програми підтримки для мешканців Дубов’язівської громади Сумської області.

У рамках ініціативи громадяни зможуть отримати разову грошову допомогу. Для кожного домогосподарства передбачена виплата 19 400 гривень, розрахована на шість місяців опалювального сезону.

Звернутися за виплатами зможуть виключно вразливі категорії населення. Грошову допомогу нададуть:

Читайте також:

Багатодітним родинам;

Домогосподарствам, де є люди з інвалідністю;

Сім’ям з єдиним годувальником;

Домогосподарствам з вагітними жінками чи немовлятами;

Родинам з людьми віком понад 60 років.

Малозабезпеченим родинам;

Домогосподарствам, які не мають доходу.

Водночас не зможуть претендувати на допомогу:

Громадяни, які вже отримують/зареєструвалися на аналогічну допомогу (грошова/натуральна, наприклад, дрова/брикети) від інших організацій.

Домогосподарства, які не мають вразливостей.

Як буде відбуватися реєстрація на виплати

Організатори зауважили, що відкритої форми для реєстрації немає, натомість представники благодійного фонду будуть особисто телефонувати та запрошувати на реєстрацію громадян засписками, отриманими Департаментом соцзахисту населення Сумської обласної держадміністрації (відповідно до постанови уряду №1084). Тому важливо залишатися на зв'язку.

Громадяни можуть уточнити деталі щодо дії програми допомоги за такими контактами:

Гаряча лінія БФ HelpGroup: 0800-401-160;

Email: helpgrouplocal@gmail.com.

"Реєстрація на отримання допомоги є абсолютно безкоштовною! Остерігайтеся шахраїв та не передавайте свої банківські дані (PIN-коди, CVV) стороннім особам", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що домогосподарства з особами віком від 60 років отримають грошову допомогу у рамках програми від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Вона доступна в одній з прифронтових областей. Кошти нададуть на зимовий період на придбання твердого палива у 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні доступна допомога від "Helvetas Swiss Intercooperation" на розвиток бізнесу. Взяти участь у грантовій програмі можуть найбільш вразливі групи людей, зокрема ті, кому більш ніж 60 років. У рамках програми максимально можна буде отримати 139 100 грн.