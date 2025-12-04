Виплати від Франції — хто з українців отримає допомогу в 3,6 тис. грн на три місяці

Грошова допомога від Франції — хто отримає 10,8 тис. грн
У грудні 2025 року французька міжнародна неурядова організація "Acted" відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. грн на три місяці. Виплати будуть доступні в одній з прифронтових громад.
Про те, хто і де зможе оформити відповідні виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.
Умови надання допомоги від Acted
Прийом заявок на фіндопомогу від гуманітарної організації "Acted" стартував у Дар'ївській громаді Херсонської області.
Програма діє для тільки для тих мешканців, які залишаються проживати на території громади.
Згідно з умовами, розмір грошової допомоги становитиме 3,6 тис. грн на кожного члена родини. Допомогу мають виплатити одним платежем за три місяці поспіль. Тобто одна людина з родини зможе отримати 10,8 тис. грн.
Виплати отримають вразливі категорії громадян:
- домогосподарства, де пошкоджене чи зруйноване житло;
- родини, де є діти до двох років;
- домогосподарства без працездатних чоловіків, де жінка виконує роль годувальника;
- самотні матері/батьки, які виховують дітей;
- родини, де є лише люди похилого віку від 60 років;
- багатодітні родини;
- родини, де є люди з інвалідністю;
- домогосподарства, де є постраждалі чи загиблі від бойових дій.
Правила реєстрації у програмі допомоги
Прийматимуть заявки до 17 грудня 2025 року, повідомили у Дар'ївській сільській раді. Однак наявність критерію вразливості ще не буде стовідсотковою гарантією для надання виплат.
"Наявність категорії є обов'язковою умовою участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги", — повідомляють організатори.
Також до реєстрації не будуть допущені ті, хто отримував фіндопомогу від організації "Acted" за останні 12 місяців чи інших фондів за останні три місяці.
Запит на реєстрацію у програмі можна залишити за такими номерами телефонів:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
