Головна Фінанси Грошова допомога від Франції — хто отримає 10,8 тис. грн

Грошова допомога від Франції — хто отримає 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:00
Виплати від Франції — хто з українців отримає допомогу в 3,6 тис. грн на три місяці
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року французька міжнародна неурядова організація "Acted" відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. грн на три місяці. Виплати будуть доступні в одній з прифронтових громад.

Про те, хто і де зможе оформити відповідні виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Читайте також:

Умови надання допомоги від Acted

Прийом заявок на фіндопомогу від гуманітарної організації "Acted" стартував у Дар'ївській громаді Херсонської області. 

Програма діє для тільки для тих мешканців, які залишаються проживати на території громади.

Згідно з умовами, розмір грошової допомоги становитиме 3,6 тис. грн на кожного члена родини. Допомогу мають виплатити одним платежем за три місяці поспіль. Тобто одна людина з родини зможе отримати 10,8 тис. грн.

Виплати отримають вразливі категорії громадян:

  • домогосподарства, де пошкоджене чи зруйноване житло;
  • родини, де є діти до двох років;
  • домогосподарства без працездатних чоловіків, де жінка виконує роль годувальника;
  • самотні матері/батьки, які виховують дітей;
  • родини, де є лише люди похилого віку від 60 років;
  • багатодітні родини;
  • родини, де є люди з інвалідністю;
  • домогосподарства, де є постраждалі чи загиблі від бойових дій.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Прийматимуть заявки до 17 грудня 2025 року, повідомили у Дар'ївській сільській раді. Однак наявність критерію вразливості ще не буде стовідсотковою гарантією для надання виплат. 

"Наявність категорії є обов'язковою умовою участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги", — повідомляють організатори.

Також до реєстрації не будуть допущені ті, хто отримував фіндопомогу від організації "Acted" за останні 12 місяців чи інших фондів за останні три місяці.

Запит на реєстрацію у програмі можна залишити за такими номерами телефонів:

  •  +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Раніше ми розповідали, що в одному з регіонів можна подати заявки на тверде паливо та фіндопомогу. Кошти отримають тільки кілька категорій громадян. 

Також повідомлялося, хто може взяти участь у програмі допомоги від УВКБ ООН у Сумах. Реєстрація для жителів доступна в грудні.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
