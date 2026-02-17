Выплаты от Франции — кто из украинских семей получит по 10 800 грн в феврале

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Французская гуманитарная организация "Acted" принимает заявки на денежную помощь в 10,8 тыс. грн в одной областей. Приобщиться к программе поддержки могут жители, которые принадлежат к одной или нескольким уязвимым категориям.

Финансовая помощь от Acted в феврале

Как отмечается, в феврале 2026 года работает французская гуманитарная организация Acted в Сумской области. На этот раз открыла регистрацию на предоставление денежной помощи для жителей Сосницкой громады.

Каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплату будут осуществлять единовременно за три месяца.

Приобщиться к программе смогут жители Сосницкой громады, которые имеют одну или несколько уязвимостей:

Многодетные семьи с детьми до 18 лет; Домохозяйства с детьми до двух лет; Семьи с беременными женщинами; Домохозяйства, где есть люди с инвалидностью 1-2 группы, тяжелыми болезнями, маломобильными людьми; Семьи с пожилыми людьми (60+); Домохозяйства, которые возглавляют женщины или отцы-одиночки; Семьи, у которых полностью или частично разрушено жилье, получили ранения или потеряли членов домохозяйства.

Как подать заявки на выплаты и контакты

Регистрация в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2026 года. Все желающие получить выплаты должны обращаться к организации Acted по следующим номерам телефонов:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

"Наличие приведенных категорий не дает гарантии получения денежной помощи, но является обязательным для участия в программе. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:002, — добавили в организации.

Какая еще доступна помощь зимой

Также в Сумской области обратиться за оформлением выплат от UNHCR Ukraine могут жители Тростянецкой громады. Согласно правилам, денежную поддержку оказывают для двух категорий граждан:

внутренних переселенцев, если есть официальный статус, полученный за последние шесть месяцев;

беженцев, если есть документ о факте выезда и возвращения на прежний адрес.

Получить выплаты жители г. Тростянец смогут 18 февраля, позвонив по телефону: 063 182 68 38.

