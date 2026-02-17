Выплаты от Франции — кто из украинских семей получит по 10 800 грн в феврале

Денежная помощь от Франции — где можно получить 10 800 грн
Французская гуманитарная организация "Acted" принимает заявки на денежную помощь в 10,8 тыс. грн в одной областей. Приобщиться к программе поддержки могут жители, которые принадлежат к одной или нескольким уязвимым категориям.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Финансовая помощь от Acted в феврале
Как отмечается, в феврале 2026 года работает французская гуманитарная организация Acted в Сумской области. На этот раз открыла регистрацию на предоставление денежной помощи для жителей Сосницкой громады.
Каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплату будут осуществлять единовременно за три месяца.
Приобщиться к программе смогут жители Сосницкой громады, которые имеют одну или несколько уязвимостей:
- Многодетные семьи с детьми до 18 лет;
- Домохозяйства с детьми до двух лет;
- Семьи с беременными женщинами;
- Домохозяйства, где есть люди с инвалидностью 1-2 группы, тяжелыми болезнями, маломобильными людьми;
- Семьи с пожилыми людьми (60+);
- Домохозяйства, которые возглавляют женщины или отцы-одиночки;
- Семьи, у которых полностью или частично разрушено жилье, получили ранения или потеряли членов домохозяйства.
Как подать заявки на выплаты и контакты
Регистрация в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2026 года. Все желающие получить выплаты должны обращаться к организации Acted по следующим номерам телефонов:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
"Наличие приведенных категорий не дает гарантии получения денежной помощи, но является обязательным для участия в программе. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:002, — добавили в организации.
Какая еще доступна помощь зимой
Также в Сумской области обратиться за оформлением выплат от UNHCR Ukraine могут жители Тростянецкой громады. Согласно правилам, денежную поддержку оказывают для двух категорий граждан:
- внутренних переселенцев, если есть официальный статус, полученный за последние шесть месяцев;
- беженцев, если есть документ о факте выезда и возвращения на прежний адрес.
Получить выплаты жители г. Тростянец смогут 18 февраля, позвонив по телефону: 063 182 68 38.
