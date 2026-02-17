Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Франции — где можно получить 10 800 грн

Денежная помощь от Франции — где можно получить 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 13:00
Выплаты от Франции — кто из украинских семей получит по 10 800 грн в феврале
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Французская гуманитарная организация "Acted" принимает заявки на денежную помощь в 10,8 тыс. грн в одной областей. Приобщиться к программе поддержки могут жители, которые принадлежат к одной или нескольким уязвимым категориям.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама
Читайте также:

Финансовая помощь от Acted в феврале

Как отмечается, в феврале 2026 года работает французская гуманитарная организация Acted в Сумской области. На этот раз открыла регистрацию на предоставление денежной помощи для жителей Сосницкой громады.

Каждый член семьи сможет получить помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплату будут осуществлять единовременно за три месяца.

Приобщиться к программе смогут жители Сосницкой громады, которые имеют одну или несколько уязвимостей:

  1. Многодетные семьи с детьми до 18 лет;
  2. Домохозяйства с детьми до двух лет;
  3. Семьи с беременными женщинами;
  4. Домохозяйства, где есть люди с инвалидностью 1-2 группы, тяжелыми болезнями, маломобильными людьми;
  5. Семьи с пожилыми людьми (60+);
  6. Домохозяйства, которые возглавляют женщины или отцы-одиночки;
  7. Семьи, у которых полностью или частично разрушено жилье, получили ранения или потеряли членов домохозяйства.

Как подать заявки на выплаты и контакты

Регистрация в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2026 года. Все желающие получить выплаты должны обращаться к организации Acted по следующим номерам телефонов:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

"Наличие приведенных категорий не дает гарантии получения денежной помощи, но является обязательным для участия в программе. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:002, — добавили в организации.

Какая еще доступна помощь зимой

Также в Сумской области обратиться за оформлением выплат от UNHCR Ukraine могут жители Тростянецкой громады. Согласно правилам, денежную поддержку оказывают для двух категорий граждан:

  • внутренних переселенцев, если есть официальный статус, полученный за последние шесть месяцев;
  • беженцев, если есть документ о факте выезда и возвращения на прежний адрес.

Получить выплаты жители г. Тростянец смогут 18 февраля, позвонив по телефону: 063 182 68 38.

Ранее мы писали, что в двух областях действует программа поддержки домохозяйств, пострадавших от войны. В ее рамках можно получить денежную помощь в почти 1 тыс. долларов.

Еще сообщалось, что Норвежский совет по делам беженцев окажет помощь домохозяйствам, которые относятся к категории уязвимых. Претендентов будут выбирать очень тщательно, а средства предоставят тем, кто в них больше всего нуждается.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации