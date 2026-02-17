Виплати від Франції — хто з українських родин отримає по 10 800 грн у лютому

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Французька гуманітарна організація "Acted" приймає заявки на грошову допомогу у 10,8 тис. грн в одній областей. Долучитися до програми підтримки можуть жителі, які належать до однієї або кількох вразливих категорій.

Фінансова допомога від Acted у лютому

Як зазначається, у лютому 2026 року працює французька гуманітарна організація Acted у Сумській області. Цього разу відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги для жителів Сосницької громади.

Кожен член родини зможе отримати допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Виплату будуть здійснювати одноразово за три місяці.

Долучитися до програми зможуть жителі Сосницької громади, які мають одну або кілька вразливостей:

Багатодітні родини з дітьми до 18 років; Домогосподарства з дітьми до двох років; Родини з вагітними жінками; Домогосподарства, де є люди з інвалідністю 1-2 групи, тяжкими хворобами, маломобільними людьми; Родини з людьми похилого віку (60+); Домогосподарства, які очолюють жінки чи батьки-одинаки; Родини, у яких повністю або частково зруйноване житло, отримали поранення або втратили членів домогосподарства.

Як подати заявки на виплати та контакти

Реєстрація у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2026 року. Всі охочі отримати виплати мають звертатися до організації Acted за такими номерами телефонів:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

"Наявність наведених категорій не дає гарантії отримання грошової допомоги, але є обов’язковою для участі у програмі. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:002, — додали в організації.

Яка ще доступна допомога взимку

Також у Сумській області звернутися за оформленням виплат від UNHCR Ukraine можуть мешканці Тростянецької громади. Згідно з правилами, грошову підтримку надають для двох категорій громадян:

внутрішніх переселенців, якщо є офіційний статус, отриманий за останні шість місяців;

біженців, якщо є документ про факт виїзду та повернення на колишню адресу.

Отримати виплати жителі м. Тростянець зможуть 18 лютого, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що у двох областях діє програма підтримки домогосподарств, що постраждали від війни. В її рамках можна отримати грошову допомогу у майже 1 тис. доларів.

Ще повідомлялося, що Норвезька рада у справах біженців надасть допомогу домогосподарствам, які належать до категорії вразливих. Претендентів обиратимуть дуже ретельно, а кошти нададуть тим, хто їх найбільше потребує.