Виплати від Франції — хто з українських родин отримає по 10 800 грн у лютому

Грошова допомога від Франції — де можна отримати 10 800 грн
Французька гуманітарна організація "Acted" приймає заявки на грошову допомогу у 10,8 тис. грн в одній областей. Долучитися до програми підтримки можуть жителі, які належать до однієї або кількох вразливих категорій.
Фінансова допомога від Acted у лютому
Як зазначається, у лютому 2026 року працює французька гуманітарна організація Acted у Сумській області. Цього разу відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги для жителів Сосницької громади.
Кожен член родини зможе отримати допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Виплату будуть здійснювати одноразово за три місяці.
Долучитися до програми зможуть жителі Сосницької громади, які мають одну або кілька вразливостей:
- Багатодітні родини з дітьми до 18 років;
- Домогосподарства з дітьми до двох років;
- Родини з вагітними жінками;
- Домогосподарства, де є люди з інвалідністю 1-2 групи, тяжкими хворобами, маломобільними людьми;
- Родини з людьми похилого віку (60+);
- Домогосподарства, які очолюють жінки чи батьки-одинаки;
- Родини, у яких повністю або частково зруйноване житло, отримали поранення або втратили членів домогосподарства.
Як подати заявки на виплати та контакти
Реєстрація у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2026 року. Всі охочі отримати виплати мають звертатися до організації Acted за такими номерами телефонів:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
"Наявність наведених категорій не дає гарантії отримання грошової допомоги, але є обов’язковою для участі у програмі. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:002, — додали в організації.
Яка ще доступна допомога взимку
Також у Сумській області звернутися за оформленням виплат від UNHCR Ukraine можуть мешканці Тростянецької громади. Згідно з правилами, грошову підтримку надають для двох категорій громадян:
- внутрішніх переселенців, якщо є офіційний статус, отриманий за останні шість місяців;
- біженців, якщо є документ про факт виїзду та повернення на колишню адресу.
Отримати виплати жителі м. Тростянець зможуть 18 лютого, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38.
