Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Франції — де можна отримати 10 800 грн

Грошова допомога від Франції — де можна отримати 10 800 грн

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 13:00
Виплати від Франції — хто з українських родин отримає по 10 800 грн у лютому
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Французька гуманітарна організація "Acted" приймає заявки на грошову допомогу у 10,8 тис. грн в одній областей. Долучитися до програми підтримки можуть жителі, які належать до однієї або кількох вразливих категорій.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Реклама
Читайте також:

Фінансова допомога від Acted у лютому

Як зазначається, у лютому 2026 року працює французька гуманітарна організація Acted у Сумській області. Цього разу відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги для жителів Сосницької громади.

Кожен член родини зможе отримати допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Виплату будуть здійснювати одноразово за три місяці. 

Долучитися до програми зможуть жителі Сосницької громади, які мають одну або кілька вразливостей:

  1. Багатодітні родини з дітьми до 18 років;
  2. Домогосподарства з дітьми до двох років;
  3. Родини з вагітними жінками;
  4. Домогосподарства, де є люди з інвалідністю 1-2 групи, тяжкими хворобами, маломобільними людьми;
  5. Родини з людьми похилого віку (60+);
  6. Домогосподарства, які очолюють жінки чи батьки-одинаки;
  7. Родини, у яких повністю або частково зруйноване житло, отримали поранення або втратили членів домогосподарства.

Як подати заявки на виплати та контакти

Реєстрація у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2026 року. Всі охочі отримати виплати мають звертатися до організації Acted за такими номерами телефонів:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

"Наявність наведених категорій не дає гарантії отримання грошової допомоги, але є обов’язковою для участі у програмі. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:002, — додали в організації.

Яка ще доступна допомога взимку 

Також у Сумській області звернутися за оформленням виплат від UNHCR Ukraine можуть мешканці Тростянецької громади. Згідно з правилами, грошову підтримку надають для двох категорій громадян:

  • внутрішніх переселенців, якщо є офіційний статус, отриманий за останні шість місяців;
  • біженців, якщо є документ про факт виїзду та повернення на колишню адресу.

Отримати виплати жителі м. Тростянець зможуть 18 лютого, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38. 

Раніше ми писали, що у двох областях діє програма підтримки домогосподарств, що постраждали від війни. В її рамках можна отримати грошову допомогу у майже 1 тис. доларів. 

Ще повідомлялося, що Норвезька рада у справах біженців надасть допомогу домогосподарствам, які належать до категорії вразливих. Претендентів обиратимуть дуже ретельно, а кошти нададуть тим, хто їх найбільше потребує.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації