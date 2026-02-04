Видео
Україна
Видео

Денежная помощь от Эстонии — кто из украинцев получит 42 тыс. грн

Денежная помощь от Эстонии — кто из украинцев получит 42 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 08:00
Выплаты от Эстонии — для кого в трех областях доступна помощь до 42 тыс. грн
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) принимает заявки на программу финасовой помощи от домохозяйств, пострадавших из-за войны, в нескольких областях. В ее рамках можно будет получить от 29 тыс. до 42 тыс. грн.

Об этом говорится на странице организации.

Читайте также:

Условия программы помощи от Эстонии

В рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию", граждане имеют возможность наладить стабильные доходы благодаря развитию домохозяйств в сельской местности. Полученные средства можно будет пустить на новый бизнес или на восстановление экономической деятельности.

Принять участие в ней смогут уязвимые группы граждан. Допускают:

  • пожилых людей (от 60 лет);
  • граждан с инвалидностью (первая-вторая группа), хроническими болезнями;
  • внутренних переселенцев;
  • безработных;
  • многодетных семей;
  • семей с детьми до двух лет;
  • одиноких матерей/отцов с детьми.

Как зарегистрироваться в программе

Помощь имеет разный размер, который зависит от вида деятельности. Меньше всего можно получить 29 тыс. грн. Такую сумму дадут на кролиководство, козоводство и пчеловодство. А максимально предоставят 42 тыс. грн на производство мясной и молочной продукции, пищевую продукцию и сервисы. А также:

  • на птицеводство — 30 тыс. грн;
  • на производство свинины — 31 тыс. грн.
допомога українцям
Виды финансирования. Источник: ERC

Подавать заявки можно до 8 февраля 2026 года в Запорожской области (Запорожский район, Михайловская громада), до 9 февраля — в Черкасской и Кировоградской областях.

Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Ранее мы писали, что UNHCR оказывает помощь в Одессе. Подать заявки на выплаты могут уязвимые граждане.

Также сообщалось об открытии регистрации на предоставление грантов в 1,5 тыс. долларов. Средства дадут на приусадебное производство в Запорожской области.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
