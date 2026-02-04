Выплаты от Эстонии — для кого в трех областях доступна помощь до 42 тыс. грн

Денежная помощь от Эстонии — кто из украинцев получит 42 тыс. грн
Эстонский совет по делам беженцев (ERC) принимает заявки на программу финасовой помощи от домохозяйств, пострадавших из-за войны, в нескольких областях. В ее рамках можно будет получить от 29 тыс. до 42 тыс. грн.
Об этом говорится на странице организации.
Условия программы помощи от Эстонии
В рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию", граждане имеют возможность наладить стабильные доходы благодаря развитию домохозяйств в сельской местности. Полученные средства можно будет пустить на новый бизнес или на восстановление экономической деятельности.
Принять участие в ней смогут уязвимые группы граждан. Допускают:
- пожилых людей (от 60 лет);
- граждан с инвалидностью (первая-вторая группа), хроническими болезнями;
- внутренних переселенцев;
- безработных;
- многодетных семей;
- семей с детьми до двух лет;
- одиноких матерей/отцов с детьми.
Как зарегистрироваться в программе
Помощь имеет разный размер, который зависит от вида деятельности. Меньше всего можно получить 29 тыс. грн. Такую сумму дадут на кролиководство, козоводство и пчеловодство. А максимально предоставят 42 тыс. грн на производство мясной и молочной продукции, пищевую продукцию и сервисы. А также:
- на птицеводство — 30 тыс. грн;
- на производство свинины — 31 тыс. грн.
Подавать заявки можно до 8 февраля 2026 года в Запорожской области (Запорожский район, Михайловская громада), до 9 февраля — в Черкасской и Кировоградской областях.
Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную онлайн-форму.
