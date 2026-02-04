Виплати від Естонії — для кого у трьох областях доступна допомога до 42 тис. грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Естонська рада у справах біженців (ERC) приймає заявки на програму фінасової допомоги від домогосподарств, що постраждали через війну, у кількох областях. У її рамках можна буде отримати від 29 тис. до 42 тис. грн.

Про це йдеться на сторінці організації.

Умови програми допомоги від Естонії

В рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування", громадяни мають можливість налагодити стабільні доходи завдяки розвитку домогосподарств у сільській місцевості. Отримані кошти можна буде пустити на новий бізнес чи на відновлення економічної діяльності.

Взяти участь у ній зможуть вразливі групи громадян. Допускають:

людей похилого віку (від 60 років);

громадян з інвалідністю (перша-друга група), хронічними хворобами;

внутрішніх переселенців;

безробітних;

багатодітних родин;

родин з дітьми до двох років;

самотніх матерів/батьків з дітьми.

Як зареєструватися у програмі

Допомога має різний розмір, яка залежить від виду діяльності. Найменше можна отримати 29 тис. грн. Таку суму дадуть на кролівництво, козівництво та бджільництво. А максимально нададуть 42 тис. грн на виробництво м’ясної та молочної продукції, харчову продукцію та сервіси. А також:

на птахівництво — 30 тис. грн;

на виробництво свинини — 31 тис. грн.

Види фінансування. Джерело: ERC

Подавати заявки можна до 8 лютого 2026 року у Запорізькій області (Запорізький район, Михайлівська громада), до 9 лютого — у Черкаській та Кіровоградській областях.

Для того, щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

