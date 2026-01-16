Видео
Україна
Главная Финансы Денежная помощь от ERC — кому предоставят до 42 тыс. грн

Денежная помощь от ERC — кому предоставят до 42 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:00
Выплаты от ERC до 42 тыс. грн — где стартовала регистрация на денежную помощь
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) открыл регистрацию в программе по оказанию финансовой помощи домохозяйствам, пострадавшим в результате войны. Получить выплаты можно в нескольких украинских регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Читайте также:

Что предусматривает помощь от ERC

Как отмечается, представительство ERC реализует "Программу экстренной поддержки средств к существованию". Она призвана предоставить доступ к средствам к существованию для уязвимых домохозяйств, которых коснулась война, создать новые источники дохода и поддержать граждан в достижении прожиточного минимума.

"Домохозяйства из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей могут подать заявку, и отобранные домохозяйства получат денежную помощь до 42 000 грн с целью начала или восстановления экономической деятельности, что улучшит их средства к существованию", — сообщают организаторы.

Программа сосредоточена на поддержке таких категорий домохозяйств:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • семьи, где есть безработные граждане в возрасте от 50 лет;
  • многодетные семьи с детьми до 18-ти лет;
  • семьи, где есть дети до двух лет;
  • домохозяйства с несовершеннолетними детьми, которые возглавляют одинокие матери/родители;
  • где есть люди с инвалидностью 1 или 2 группы, хроническими болезнями, требующими дорогостоящего лечения;
  • домохозяйства, состоящие только из людей пожилого возраста (60+);
  • семьи, где все в возрасте 18-49 лет не имеют работы.

Размер помощи и пакет необходимых документов

Грантовая поддержка будет предоставляться в размере от 29 тыс. до 42 тыс. грн на различные виды хозяйственной деятельности.

допомога українцям
Виды помощи. Источник: ERC

Организаторы будут рассматривать социальную и финансовую уязвимость заявителей. Приоритет предоставят переселенцам или жителям громад, которые пострадали от войны в Украине и имеют как минимум один из следующих документов:

  • медсправка о ранении/получении психологических травм из-за боевых действий;
  • подтверждение потери кормильца в результате боевых действий;
  • справка о группе инвалидности вследствие войны;
  • акт о поврежденном/разрушенном имуществе;
  • справка переселенца;
  • удостоверение участника боевых действий.

Подавать заявки граждане могут до такого периода:

  • Днепропетровская область: в Каменском районе, Затышнянской громаде — до 1 февраля 2026 года; в Синельниковском районе, Раевской и Илларионовской громаде —  до 1 февраля 2026 года.
  • Запорожская область: в Запорожском районе, Михайловской громаде — до 8 февраля 2026 года.

Организаторы отметили, что текущий этап регистрации завершится в 23:59 8 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области граждане могут получить на бизнес. В рамках соответствующей программы предоставят до 32 тыс. грн.

Также писали, что на Харьковщине семьи могут получить помощь от БФ "Caritas-Spes Kharkiv". Максимально предоставят по 43,2 тыс. грн.

финансовая помощь деньги ВПЛ помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
