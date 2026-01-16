Виплати від ERC до 42 тис. грн — де стартувала реєстрація на грошову допомогу

Чоловік і жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Естонська рада у справах біженців (ERC) відкрила реєстрацію у програмі з надання фінансової допомоги домогосподарствам, що постраждали внаслідок війни. Отримати вплати можна у кількох українських регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Що передбачає допомога від ERC

Як зазначається, представництво ERC реалізує "Програму екстреної підтримки засобів до існування". Вона покликана надати доступ до засобів для існування для вразливих домогосподарств, яких торкнулась війна, створити нові джерела доходу та підтримати громадян у досягненні прожиткового мінімуму.

"Домогосподарства із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, та Черкаської областей можуть подати заявку, і відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 42 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування", — повідомляють організатори.

Програма зосереджена на підтримці таких категорій домогосподарств:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини, де є безробітні громадяни віком від 50 років;

багатодітні родини з дітьми до 18-ти років;

родини, де є діти до двох років;

домогосподарства з неповнолітніми дітьми, які очолюють самотні матері/батьки;

де є люди з інвалідністю 1 або 2 групи, хронічними хворобами, потребують дорогого лікування;

домогосподарства, що складаються тільки з людей похилого віку (60+);

родини, де всі віком 18-49 років не мають роботи.

Розмір допомоги та пакет необхідних документів

Грантова підтримка надаватиметься у розмірі від 29 тис. до 42 тис. грн на різні види господарської діяльності.

Види допомоги. Джерело: ERC

Організатори розглядатимуть соціальну та фінансову вразливість заявників. Пріоритет нададуть переселенцям або жителям громад, які постраждали від війни в Україні та мають щонайменше один із таких документів:

меддовідка про поранення/отримання психологічних травм через бойові дії;

підтвердження втрати годувальника у результаті бойових дій;

довідка про групу інвалідності внаслідок війни;

акт про пошкоджене/зруйноване майно;

довідка переселенця;

посвідчення учасника бойових дій.

Подавати заявки громадяни можуть до такого періоду:

Дніпропетровська область: у Кам’янському районі, Затишнянській громаді — до 1 лютого 2026 року; у Синельниківському районі, Раївській та Іларіонівській громаді — до 1 лютого 2026 року.

Запорізька область: у Запорізькому районі, Михайлівській громаді — до 8 лютого 2026 року.

Організатори зауважили, що поточний етап реєстрації завершиться о 23:59 8 лютого 2026 року.

