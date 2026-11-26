Людина з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року представництво міжнародної благодійної організації "Dorcas" приймає заявки на надання цільової грошової допомоги на опалювальний сезон у ще одній прифронтовій області. Звернутися за виплатами можуть домогосподарства, у яких є пічне опалення.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

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Хто і де зможе отримати допомогу на зиму

Благодійний фонд "Dorcas Ukraine", що є українським осередком міжнародної благодійної організації Dorcas, оголосило прийом заявок на виплати, що допоможуть профінансувати купівлю твердого палива на зиму.

Нині робота фонду зосереджена на Запорізькій області. Зокрема, наприкінці осені звернутися за допомогою можуть жителі Кушугумської громади.

Право на нарахування допомоги від благодійного фонду матимуть домогосподарства, які належать до вразливих груп населення.

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"Шановні мешканці Кушугумської громади!Повідомляємо, що з 23.11.2026 у вашій громаді буде надаватися допомога в грошовій формі на тверде паливо", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги та на що можна буде витратити

У рамках програми Dorcas передбачається надання грошової допомоги на зимовий період виключно для тих домогосподарств, які використовують пічне опалення.

Організація надаватиме кожному по 19 400 грн на придбання твердого палива. Йдеться про:

дрова;

паливні брикети;

пелети;

вугілля.

Правила реєстрації для отримання виплат

Як зазначили організатори, реєстрація відбуватимуться за попередньо сформованими списками домогосподарств від органів місцевого самоврядування, у яких є документальне підтвердження категорії вразливості.

Також за потреби потрібно буде надати:

витяг самотньої матері за ст. 135 Сімейного кодексу України;

довідку про тяжкі хронічні захворювання.

У фонді пояснили, що родинам будуть здійснюватися попередні дзвінки для запрошення. Через це рекомендують стежити за інформацією, бути на зв'язку та відповідати на вхідні дзвінки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям доступна реєстрація в е-чергу на оформлення допомоги у Вінницькій області від УВКБ ООН. Заявки прийматимуть від жителів Липовець, Могилів-Подільський та Козятин. Згідно з умовами, громадяни отримають від 10 800 до 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що до кінця цього місяця у Чернігівській області відбуватиметься реєстрація на надання фіндопомоги від БФ "ADRA Ukraine". Виплати, що передбачені на опалювальний період, можна буде спрямувати на купівлю твердого палива. Домогосподарства з пічним опаленням отримають допомогу у сумі 19 400 грн.