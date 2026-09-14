Виплати від Depaul: де ВПО доступна фінансова допомога до 78 000 грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в одній з південних областей стартувала реєстрація на отримання благодійних грантів у межах програми, що передбачає підтримку у започаткуванні чи розвитку власної справи. Скористатися нею можуть виключно соціально вразливі групи населення, у пріоритеті — внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про те, хто має право на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Де доступна фіндопомога від Depaul

Йдеться про втілення у життя програми "Стабільний дохід — стабільне житло" українською благодійною організацією "Деполь Україна", заснованою у 2007 році як частини міжнародної мережі Depaul Group.

Відповідна ініціатива передбачає надання підтримки особам серед вразливих груп людей, які проживають в Одеському регіоні та бажають відновити засоби до існування, започаткувавши чи розвинувши власну справу: самозайнятості та малого бізнесу в цій області.

Серед основних критеріїв для участі:

Читайте також:

Проживання чи перебування в Одеській області;

Наявність діючого/запланованого бізнесу;

Зареєстрований статус фізичної особи-підприємця (ФОП).

Необхідно мати вразливість (пріоритет нададуть ВПО):

заявники самостійно виховують дітей;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю або здійснюється догляд за такою особою;

опікуни недієздатної особи;

особи віком від 60 років.

Розмір допомоги та на що можна використати

У рамках програми передбачається надання цільової благодійної фінансової допомоги (благодійного гранту) у розмірі до 78 000 грн.

Виплати можна використати на:

купівлю необхідного виробничого/робочого обладнання, техніки чи інструментів на започаткування або розвиток власної справи (наприклад, професійну техніку, швейне, обладнання та інструменти);

розрахунок за послуги із налаштування/підключення обладнання;

придбання витратних матеріалів для діяльності (до 20% від бюджету).

Водночас, благодійні гранти заборонено витрачати на:

будівництво;

оренду приміщень;

комунальні послуги;

маркетинг/рекламу;

зарплату/податки;

купівлю пального;

сплату боргів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити реєстраційну форму до 30 вересня 2026 року.

"Реєстраційна форма є обов'язковим етапом відбору, проте не гарантує автоматичного отримання благодійного гранту", — повідомили організатори.

Процес оцінки запитів базуватиметься на відповідності критеріям положення про надання грошової допомоги.

Контактний номер телефону: 095 245 25 67.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому надає фіндопомогу UNHCR Ukraine. Зокрема, подавати запити для реєстрації в електронну чергу можуть громадяни у Запоріжжі. За програмою, українці, які постраждали через війну, отримають кілька видів виплат. Розміри будуть залежати від терміну їхнього переміщення: 10 800 або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ЮНІСЕФ надає допомогу для родин з дітьми, які постраждали через війну. Зокрема, один із напрямів буде стосуватися ситуацій, коли через обстріли по інфраструктурі жителі міст залишаються без електрики, опалення чи води. Також передбачається допомога після атак чи обов’язкової евакуації.