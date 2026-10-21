Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року мешканці прифронтових населених пунктів можуть долучитися до програми Данської ради у справах біженців (DRC), що передбачає надання виплат найбільш вразливим групам населення. Зокрема, на ведення сільського господарства можна отримати 25 000 грн.

Про те, кому можна зареєструватися у програмі, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Для кого і де доступна грошова допомога від DRC

Як зазначається, благодійний фонд "Янголи Спасіння" спільно з Данською радою у справах біженців (DRC) реалізують проєкт з надання фіндопомоги для вразливих категорій населення, які, незважаючи на ризики, продовжують проживати поблизу лінії фронту, а також допомоги на підтримку сільського господарства.

Звернутися за підтримкою можуть жителі Зеленодольської територіальної громади Дніпропетровської області.

"Ми проводимо реєстрацію для надання допомоги у вигляді грошових коштів на придбання сільськогосподарських товарів, тваринництва та одночасно надання багатоцільової грошової допомоги жителям постраждалих територій", — повідомляють організатори.

Читайте також:

Для можливості реєстрації на отримання грошової допомоги обов’язковою умовою є наявність земельної ділянки.

Окрім того, претенденти повинні належати до однієї з вразливих категорій. Йдеться про:

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Осіб, які повернулися на адреси постійного проживання після вимушеного переміщення; Людей, житло яких було пошкоджене/знищене внаслідок бойових дій або обстрілів; Домогосподарств, де є ті, хто отримав поранення, контузію, каліцтво через бойові дії; Родини, які втратили рідних внаслідок війни.

Розміри грошової допомоги

Згідно з умовами програми, розмір грошової допомоги вразливим групам населення, які проживають поблизу лінії фронту, становить 10 800 грн. Виплату здійснять на одного члена родини на рахунок ПриватБанку або через Укрпошту.

Сума фінансової допомоги на підтримку сільського господарства становитиме 25 000 грн. Виплата буде одноразовою і надійде також через ПриватБанк або пошту.

Як подати заявку для участі у програмі

Громадяни, які проживають у вказаній громаді та відповідають умовам, можуть подати заявку на програму надання грошової допомоги від Данської ради у справах біженців, заповнивши спеціальну форму.

Водночас організатори звертають увагу, що проходження попередньої реєстрації ще не гарантує подальшої участі в проєкті чи отримання допомоги.

Якщо домогосподарство відповідатиме умовам відбору, з заявниками додатково зв'яжуться представники фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 22 жовтня UNHCR Ukraine відкриє реєстрацію для жителів Київської області. Отримати виплати зможуть внутрішньо переміщені особи, які проживають у Білій Церкві. Подавати заявки можуть найбільш вразливі групи людей. Розмір допомоги може сягати 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени World Food Programme в Кременчуку приймає заявки на програму допомоги від ВПО з Краматорська. Підтримку зможуть отримати тільки переселенці. Вони зможуть оформити виплату у розмірі 900 грн та продуктові набори.