Человек с наличными и кошельком в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года Датский совет по делам беженцев (DRC) предоставит домохозяйствам денежную помощь для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. Предусмотрены два вида финансовой поддержки: на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и на приобретение твердого топлива.

О том, где и на каких условиях предусмотрены выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что стоит знать о зимней программе от DRC

Как отмечается, речь идет о реализации проекта по подготовке к зиме в двух прифронтовых регионах Украины, которые регулярно страдают от российских обстрелов.

В его рамках предусмотрено предоставление финансовой помощи в размере 19 400 грн каждому домохозяйству для подготовки к зимнему сезону.

Программа рассчитана на домохозяйства, имеющие официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или проживающие на прифронтовых территориях, определенных правительственным приказом № 376.

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Обратиться за выплатами смогут граждане, относящиеся к уязвимым категориям. Помощь гарантируется:

Семьям с детьми; Одиноким матерям и отцам; Беременным женщинам; Людям с инвалидностью; Гражданам в возрасте от 60 лет.

Кто сможет получить денежную помощь на зиму

Согласно условиям программы, рассчитывать на выплаты на зиму смогут жители:

В Долинской громаде и городе Запорожье — на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Мировской громаде Никопольского района Днепропетровской области — на приобретение твердого топлива.

Как получить помощь и нюансы программы

По информации организаторов, помощь доступна только тем домохозяйствам, которые ранее не получали выплаты на отопительный сезон от государства, согласно постановлению правительства № 1084, или аналогичную зимнюю помощь от международных или украинских гуманитарных фондов.

"Для предотвращения повторных выплат данные заявителей будут сверяться с информацией других организаций, в частности по налоговому номеру", — говорится в сообщении.

Приглашения к регистрации будут рассылаться благотворительными организациями совместно с представителями органов местного самоуправления.

Списки заявителей будут сформированы на основе оценки потребностей уязвимых групп населения. Окончательный отбор будет проводиться среди зарегистрированных семей в соответствии с критериями уязвимости.

После предоставления выплат возможно проведение опроса для оценки качества поддержки.

Подробности можно уточнить по горячей линии: 0 800 33 17 03.

Проект реализуется совместно DRC, благотворительным фондом "Помагаем" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины, OCHA Ukraine.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью ОО "Fight For Right" принимает заявки на денежную помощь в шести областях. Выплаты предназначены для жителей прифронтовых районов с группой инвалидности. Такая финансовая поддержка позволит покрыть базовые индивидуальные потребности. Подать заявку на помощь можно, заполнив специальную форму.

Также Новини.LIVE писали о том, что в городе Дрогобыч Львовской области доступна финансовая помощь от организации UNHCR Ukraine. Выплаты предусмотрены для семей, покинувших свои дома. Речь идет о домохозяйствах, имеющих статус внутренне перемещенного лица или беженца. Регистрация на получение помощи начнется 30 ноября 2026 года.