Людина з готівкою та гаманцем в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року Данська рада у справах біженців (DRC) надасть домогосподарствам грошову допомогу на стабільне проходження опалювального сезону. Передбачається два види фінансової підтримки: на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) та на придбання твердого палива.

Про те, де та за яких умов передбачені виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Що варто знати про зимову програму від DRC

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту із підготовки до зими у двох прифронтових регіонах України, які регулярно потерпають від російських обстрілів.

У його рамках передбачається надання фінансової допомоги в розмірі 19 400 грн на кожне домогосподарство для підготовки до зимового сезону.

Програма розрахована на домогосподарства, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або тих, що проживає на прифронтових територіях, визначених урядовим наказом № 376.

Читайте також:

Звернутися за виплатами зможуть громадяни, які належать до вразливих категорій. Допомогу гарантують:

Родинам з дітьми; Самотнім матерям та батькам; Вагітним жінкам; Людям з інвалідністю; Громадянам віком від 60 років.

Де буде доступна грошова допомога на зиму

Згідно з умовами програми, розраховувати на виплати на зиму зможуть жителі:

У Долинській громаді та місті Запоріжжі — на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області — на придбання твердого палива.

Як отримати допомогу та нюанси програми

За інформацією організаторів, допомога доступна тільки тим домогосподарствам, які раніше не отримували виплати на опалювальний сезон від держави, згідно з постановою уряду № 1084, або аналогічної зимової допомоги від міжнародних чи українських гуманітарних фондів.

"Для запобігання повторним виплатам дані заявників звірятимуться з інформацією інших організацій, зокрема за податковим номером", — йдеться у повідомленні.

Запрошення для реєстрації здійснюватиметься благодійниками спільно з представниками органів місцевого самоврядування.

Списки заявників сформують на основі оцінки потреб вразливих груп населення. Остаточний відбір проводитимуть серед зареєстрованих родин відповідно до критеріїв вразливості.

Після надання виплат можливе проведення опитування для оцінки якості підтримки.

Деталі можна уточнити на гарячій лінії за номером: 0 800 33 17 03.

Проєкт реалізують спільно DRC, благодійний фонд "Помагаєм" за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України, OCHA Ukraine.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени ГО "Fight For Right" приймає заявки на грошову допомогу у шести областях. Виплати розраховані на мешканців прифронтових районів з групою інвалідності. Така фінпідтримка дозволить покрити базові індивідуальні потреби. Подати заявку на допомогу можна, заповнивши спеціальну форму.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у місті Дрогобич Львівської області доступна фінансова допомога від організації UNHCR Ukraine. Виплати передбачені для родин, які залишили власні оселі. А саме йдеться про домогосподарства, які мають статус внутрішньо переміщеної особи чи біженця. Реєстрація на допомогу буде доступна 30 листопада 2026 року.