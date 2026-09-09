Виплати від Чехії: кому з ВПО доступні фінансові гранти до 2 000 доларів

Жінка тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE.

Восени 2026 року жителі одного із західних регіонів мають можливість отримати фінансові гранти від Чехії. Йдеться про реалізацію програми, що передбачає надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виплати отримають ті, хто хочуть опанувати нову професію, пройти навчання або перекваліфікацію для підвищення власної цінності на ринку праці.

Про те, які діяють правила для отримання грантів, розповідають Новини.LIVE.

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Кому доступні фінансові гранти від Чехії

Йдеться про проєкт чеської гуманітарної організації "Людина в біді", спрямований на підтримку переселенців, які проживають у Львівській області та потребують оплати навчання для здобуття нової професії чи перекваліфікації для працевлаштування та підвищення власної економічної самостійності.

"Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголошує конкурс мікрогрантів у межах проєкту "Від навичок до успіху", що реалізується за фінансової підтримки чеського народу", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами, оплата навчання буде здійснюватися на основі тристоронньої угоди, укладеної між учасником, освітнім закладом та гуманітарною організацією.

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Нарахування оплати надавачеві освітніх послуг відбудеться у дві хвилі:

50% — до початку навчання; 50% вартості — після завершення навчання та за умови надання документів про проходження курсу навчання.

Учасники самостійно зможуть обрати навчальні заклади. Навчання може відбуватися як онлайн, так і офлайн.

Водночас, проєкт не поширюється на деякі курси. Зокрема, не фінансуватиметься вивчення:

іноземних мов;

базової комп’ютерної грамотності;

езотеричних та псевдонаукових практик;

водіння транспорту, крім випадків, коли додаткова категорія або підвищення кваліфікації необхідні для працевлаштування.

Розмір грошової допомоги на навчання

У рамках програми учасники зможуть отримати максимальний обсяг фінпідтримки до 88 000 грн (близько 2 000 доларів).

Він включатиме оплату професійного навчання та, за потреби, можливе надання одноразової фінансової допомоги на інші витрати.

Фактична сума гранту залежатиме від вартості обраного навчання.

За потреби, для відібраних учасників можуть надати допомогу в розмірі до 13 000 грн на нокриття витрат, пов’язаних з участю в очному навчанні (вартість проїзду, якщо місце проведення навчання знаходиться за межами населеного пункту).

Для участі у програмі потрібно заповнити спеціальну грантову заявку. Кінцевий термін реєстрації — 18 вересня 2026 року.

Орієнтовний термін очікування результатів — до двох місяців з часу подання запиту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні у Стрийській громаді на Львівщині доступні гранти на сільське господарство від Карітас. За умовами програми, максимально домогосподарству можна отримати 40 000 грн. За умовами, фінпідтримку можна використати на придбання насіння, добрив та кормів.

Також Новини.LIVE писали про грошову допомогу на ремонти від UHF. Йдеться про програму, спрямовану на підтримку ВПО у Чернігівському регіоні. Зокрема, звернутися за грошима зможуть жителі Корюківської громади, якщо будинки непридатні для проживання, однак не мають пошкоджень, спричинених війною.