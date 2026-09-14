Виплати від 1 000 доларів: хто може оформити допомогу від Британії

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До 15 жовтня 2026 року у 12 регіонах України триває збір заявок на програму за фінансової підтримки уряду Британії, що передбачає надання грошової допомоги на запуск, відновлення або розвиток бізнесу під час війни. У її рамках громадяни мають шанс отримати на власну справу від 1 000 доларів.

Про те, де і кому доступна реєстрація, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може оформити виплати від Британії

Йдеться про програму "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" (BLOOM), яку реалізує консорціум, до якого входять Mercy Corps, Swisscontact та Право на захист (R2P), за фінансової підтримки уряду Британії.

Ініціатива передбачає надання грантової допомоги на бізнес, що постраждав під час війни в Україні, а також на розвиток нових видів підприємництва більшою кількістю громадян.

Очікується, що гранти допоможуть зміцнити стійкість економічно вразливих домогосподарств та громад, які відчули негативні наслідки війни, шляхом можливості відновити засоби до існування та джерел доходу.

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Долучитися до ініціативи за надання фінансових гарнтів можуть такі категорії громадян:

підприємці;

ветерани;

внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Окрім того, звернутися за допомогою можуть представники постраждалих громад, які прагнуть відновити прибуток, отримати нові навички та розвинути діяльність. Так, учасники зможуть:

пройти професійне навчання/перекваліфікацію;

отримати кар’єрні консультації;

звернутися за допомогою щодо працевлаштування;

мати бізнес-менторство;

отримати юридичні консультації;

звернутися за психосоціальною підтримкою.

Де доступна програма допомоги

У вересні дію програми розширили: тепер вона доступна ще в трьох українських регіонах.

"Відтепер подати заявку на індивідуальну грошову допомогу можна також у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях", — повідомили організатори.

Загалом програма, що передбачає надання грошової допомоги на запуск, відновлення або розвиток власної справи, тепер доступна у таких регіонах:

Чернігівському;

Дніпропетровському;

Харківському;

Херсонському;

Миколаївському;

Одеському;

Сумському;

Запорізькому;

у м. Київ та області;

Полтавському;

Черкаському;

Кіровоградському.

Суми грошової допомоги та як зареєструватися

Учасники програми зможуть отримати різні суми фінансових грантів. Залежно від потреби, виплати стартуватимуть з 1 000 і досягатимуть 5 000 доларів.

Для того, щоб попередньо зареєструватися, потрібно заповнити онлайн-форму.

Організатори попередили, що подання заявки ще не означатиме отримання гранту, оскільки усі запити будуть розглянуті у порядку черги та відповідно до вимог ініціативи.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Харківському регіоні доступна грошова допомога для фермерів та домогосподарств. Виплати гарантують для тих, хто втратив доступ до полів через замінування. Передбачається, що допомога дозволить організувати новий вид діяльності під час війни. Розмір виплат досягатиме 3 000 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні жителі міста Суми мають можливість зареєструватися у новій програмі підтримки. Її реалізує міжнародна неурядова гуманітарна організація "Save the Children in Ukraine". Фізичним особам-підприємцям та самозайнятим громадянам передбачені гранти на бізнес. Розмір допомоги досягатиме 2 500 доларів.