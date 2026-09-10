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Главная Финансы Денежная помощь от Acted: кто и где получит 10 800 грн

Денежная помощь от Acted: кто и где получит 10 800 грн

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10 сентября 2026 11:00
Выплаты от Acted: где семьям гарантируют помощь в размере 10 800 грн в сентябре
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года Международная неправительственная гуманитарная организация "Acted" реализует программу финансовой поддержки жителей одной из прифронтовых областей. В ее рамках население, фактически проживающее на территории громады, сможет получить по 10 800 грн на каждого члена семьи, а также другие суммы денежной помощи.

О том, кому обещают выплаты от организации, сообщают Новини.LIVE.

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Где украинцы могут получить 10 800 грн от Acted

Согласно информации властей территориальной громады, осенью обратиться за выплатами от международной организации "Acted" могут жители Херсонской области, которая ежедневно подвергается атакам со стороны российской армии.

Согласно условиям, в настоящее время денежная помощь доступна для Станиславской территориальной громады.

"Важная информация для жителей Станиславской громады: получите финансовую помощь от Acted! Администрация уже передала организации предварительные списки жителей", — говорится в сообщении.

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Организация в рамках программы поддержки для жителей, фактически проживающих на территории нашей громады, предоставит по 10 800 грн каждому члену домохозяйства. Речь идет об общей сумме, рассчитанной на шестимесячный период.

В то же время жителям громады, которые эвакуировались в безопасные регионы и не могут оформить соответствующую помощь, доступны выплаты от других благотворительных организаций. Речь идет о тех, кто переехал на срок от 45 дней до шести месяцев. После выезда из громады им гарантируется сумма в размере 12 400 грн на три месяца и 2 000 грн ежемесячно при условии регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Также граждане в регионе позже смогут оформить "зимнюю" денежную помощь, предназначенную для отопительного сезона.

Предусматривается обеспечение выплатами только льготным категориям граждан, проживающих в зоне активных боевых действий. После обнародования правительственного постановления жители громады должны будут подать отдельно документы.

Как гражданам получить выплаты в сентябре

Если жители подпадают под вышеописанные условия, то выплаты смогут получить посредством перевода на банковский счет IBAN любого банка страны.

Организаторы пояснили, что из-за нестабильной работы мобильной связи и интернета в громаде регистрация не будет проводиться автоматически. Заявители должны:

  1. Лично обратиться к своему старосте/ответственным лицам в населенном пункте за информацией о программе и передать копии документов для получения помощи;
  2. Взять номер телефона представителя организации "Acted";
  3. Позвонить представителю для уточнения и подтверждения своих данных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 сентября 2026 года в Сумской области открылась регистрация на программу УВКБ ООН. Она предусматривает предоставление финансовой помощи тем, кто был вынужден переехать из-за войны. Речь идет об уязвимых группах населения, в частности о пенсионерах. Им назначат помощь в размере 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, где осенью Гуманитарный фонд для Украины реализует программу для переселенцев. Она предусматривает предоставление выплат на ремонт домов. Речь идет о жилых домах, расположенных в прифронтовых громадах (зона 20–50 км). В рамках этой программы получат выплаты наиболее уязвимые категории граждан.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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