Виплати від Acted: де родинам гарантують допомогу у 10 800 грн у вересні

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року Міжнародна неурядова гуманітарна організація "Acted" реалізує програму фінансової підтримки жителів однієї з прифронтових областей. У її рамках населення, яке фактично проживає на території громади, зможе отримати по 10 800 грн на кожного члена родини, а також інші суми грошової допомоги.

Про те, кому обіцяють виплати від організації, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Де українці можуть отримати 10 800 грн від Acted

Згідно з інформацією влади територіальної громади, восени звернутися за виплатами від міжнародної організації "Acted" можуть жителі Херсонської області, яка щодня зазнає атак з боку російської армії.

Згідно з умовами, зараз доступна грошова допомога для Станіславської територіальної громади.

"Важлива інформація для жителів Станіславської громади: отримайте фінансову допомогу від Acted! Адміністрація вже передала організації попередні списки жителів", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Організація у рамках програми підтримки для мешканців, які фактично проживають на території громади, надасть по 10 800 грн кожному члену домогосподарства. Йдеться про загальну суму, розраховану на шестимісячний період.

Водночас, жителям громади, які евакуювалися в безпечні регіони, і не можуть оформити відповідну допомогу, доступні виплати від інших благодійних організацій. Йдеться про тих, хто переїхав у період від 45 днів до шести місяців. Після виїзду з громади їм гарантують суму 12 400 грн на три місяці та 2 000 грн щомісячно за умови реєстрації як внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Також громадяни у регіоні згодом зможуть оформити "зимову" грошову допомогу, призначену для опалювального сезону.

Передбачається забезпечення виплатами лише пільгових категорій громадян, які мешкають у зоні активних бойових дій. Після оприлюднення урядової постанови жителі громади повинні будуть подати документи окремо.

Як громадянам отримати виплати у вересні

Якщо жителі підпадають під вищеописані умови, то виплати зможуть отримати через переказ на банківський рахунок IBAN будь-якого банку країни.

Організатори пояснили, що через нестабільний мобільний зв’язок та інтернет у громаді, реєстрація не буде проведена автоматично. Заявники мають:

Особисто звернутися до свого старости/відповідальних осіб у населеному пункті за інформацією про програму та передати копії документів для отримання допомоги; Взяти номер телефону представника організації "Acted"; Зателефонувати представнику для уточнення та підтвердження своїх даних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 10 вересня 2026 року у Сумському регіоні відкрилась реєстрація на програму УВКБ ООН. Вона передбачає надання фіндопомоги для тих, хто був змушений переїздити через війну. Йдеться про вразливі групи людей, зокрема пенсіонерів. Їм нарахують допомогу у розмірі 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що восени Гуманітарний фонд для України реалізує програму для переселенців. Вона передбачає надання виплат на ремонти будинків. Йдеться про оселі, що розташовані у прифронтових громадах (зона 20–50 км). У її рамках отримають виплати найбільш вразливі категорії громадян.