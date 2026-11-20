Людина тримає гривневу купюру в руках. Фото: Новини.LIVE

У трьох українських регіонах вразливі жителі громад можуть долучитися до програми зимової підтримки, у рамках якої можна отримати грошову допомогу на опалювальний сезон 2026-2027 років від благодійного фонду "Право на захист". Громадяни зможуть оформити по 19 400 грн на опалення житла.

Про те, що передбачає нова програма допомоги, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступна грошова підтримка у листопаді

Нову програму реалізують за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Вона гарантує надання коштів на покриття витрат за житлово-комунальні послуги, пов’язані з опаленням житла.

Ініціатива доступна для жителів окремих районів, територіальних громад і населених пунктів таких регіонів України:

Дніпропетровського;

Миколаївського;

Херсонського.

Хто зможе отримати зимові виплати

Як зазначають у фонді, звернутися за допомогою зможуть домогосподарства, які відповідатимуть наступним умовам:

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в оселі є централізоване опалення/використовують індивідуальне опалення через централізовані мережі газо- чи електропостачання;

звернулися до місцевої влади на отримання грошової зимової допомоги, оскільки належать до вразливих категорій населення, визначених постановою № 1084, та включених до списків домогосподарств, наданих ПФУ;

до цього не отримували від організацій/фондів грошової чи натуральної допомоги на зиму на оплату послуг ЖКГ, купівлю твердого палива для опалення;

мешкають на одній із визначених територій Дніпропетровської, Миколаївської чи Херсонської областей.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Згідно з правилами програми, розмір грошової допомоги становитиме 19 400 грн на кожне домогосподарство. Виплата здійснюватиметься одноразово за весь зимовий період. Родина буде зобов’язана використати отриману фіндопомогу виключно на оплату житлово-комунальних послуг.

Під час реєстрації громадянам для підтвердження відповідності умовам програми потрібно буде подати:

Паспорт/документ, що посвідчує особу;

Ідентифікаційний код усіх членів домогосподарства;

IBAN банківського рахунку очільника домогосподарства;

Документи, що підтвердять належність домогосподарства до категорії вразливості.

"Відповідність одному або кільком зазначеним критеріям не гарантує включення домогосподарства до проєкту. Кожна заявка проходить перевірку відповідно до умов проєкту. Якщо заявник надає додаткові документи, що підтверджують вразливість домогосподарства, Фонд проведе додаткову перевірку його відповідності критеріям проєкту", пояснюють організатори.

Деталі умов участі в програмі та оформлення грошової допомоги можна уточнити на "гарячій лінії" фонду (у будні, 09:00 — 18:00): 800 750 104.

Процес реєстрації та відбору складатиметься з кількох етапів, зокрема попередньої перевірки домогосподарств, включених до списків, верифікованих ПФУ, запрошення на реєстрацію із зазначенням дати та часу, перевірки наданої інформації та документів, ухвалення рішення щодо включення заявників до програми.

Згідно з умовами, орієнтовний термін надання допомоги після реєстрації становитиме чотири-шість тижнів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 5 грудня у Запорізькій області людям похилого віку нададуть грошову допомогу у сумі 1 500 грн. Тим, кому виповнилося 60 років, потрібно буде зібрати документи та подати до військової адміністрації. Допомогу нададуть до Міжнародного дня осіб похилого віку.

Ще Новини.LIVE писали, що УВКБ ООН надасть допомогу жителям Білої Церкви Київської області 20 листопада. Заявки можна буде подати БФ "Право на захист" біженцям та переселенцям. У рамках програми громадянам нарахують по 3 600 або 4 100 грн на кожного за місяць. Тривалість підтримки становитиме три місяці, а кошти виплатять єдиним траншем.