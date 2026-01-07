Виплати на зиму родинам з низькими доходами — програма діє у двох регіонах

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року у двох українських областях діє програма з надання фінансової підтримки, яку реалізують спільно благодійний фонд "Янголи Спасіння" та громадська організація "Це — наша справа!". Зареєструватись у ній можуть вразливі категорії населення, зокрема родини з низькими доходами.

Про це йдеться на сторінці громадської організації в соцмережі Instagram.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги на зиму

За інформацією організаторів, реєстрація на надання грошової допомоги на зимовий сезон триває у січні. Долучитися до програми підтримки можуть домогосподарства у прифронтових громадах Харківського та Донецького регіонів.

Проєкт втілюють благодійники за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Він покликаний забезпечити доступ родин до базових потреб і зменшити ризики, з якими стикаються під час війни.

"Команда ГО "Це — наша справа!" разом з партнерами БФ "Янголи Спасіння" проводить реєстрацію родин, які належать до категорій уразливості та потребують підтримки в холодний сезон. Ми забезпечуємо доступ до базових потреб і працюємо над тим, щоб зменшити ризики, з якими стикаються родини у складних умовах", — йдеться у повідомленні.

Хто і де може долучитися до програми допомоги

Програма з надання фіндопомоги на зимовий сезон від благодійників поширюється на такі громади:

у Харківській області — Ізюмський район: Барвінківська, Куньєвська та Ізюмська тергромада;

у Донецькій області — Краматорський район: Слов’янська та Краматорська тергромада.

Подавати заявки на виплати на зимовий період дозволено виключно тим родинам, у яких є один з критеріїв вразливості:

громадяни похилого віку (більш ніж 60 років);

люди, які мають інвалідність;

жінки, якщо самі очолюють домогосподарства;

багатодітні сім'ї, де є троє і більше дітей;

вагітні жінки/матері з немовлятами;

родини з низькими доходами.

Ті, хто бажають взяти участь у програмі, можуть уточнити таку можливість у представників громадської організації "Це — наша справа!", особисто написавши у соцмережі Instagram.

Раніше ми писали, що ГО "Fight For Right" надасть фінансову підтримку громадянам у кількох областях. Кошти зможуть отримати громадяни з інвалідністю та ВПО.

Ще ми розповідали, що УВКБ ООН відновило збір заявок на грошову допомогу у 10,8 тис. грн. Зокрема, зареєструватися на виплати можуть жителі Полтавської області.