Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в одній з областей України вразливим категоріям жителів доступна зимова програма, що реалізують за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Вона передбачає надання грошової допомоги на кожне домогосподарство для проходження опалювального сезону.

Про те, які умови надання таких виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де і кому доступна зимова підтримка від МКЧХ

За інформацією місцевої влади, цієї осені представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста працюють у Чернігівській області. Зокрема, до 6 листопада 2026 року здійснюється реєстрація домогосподарств з міста Семенівка Новгород-Сіверського району.

У рамках програми передбачене надання коштів на забезпечення умов для проходження холодного сезону.

Як зазначають організатори, звернутися за фінансовою підтримкою на зиму можуть громадяни похилого віку, якщо до цього не отримували аналогічну допомогу.

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"Реєстрація проводиться для домогосподарств, у складі яких є особи віком від 60 років, які не подавали заяву на отримання грошової допомоги 19 400 в цьому році", — йдеться у повідомленні.

Розмір грошової допомоги та на що можна витратити

У рамках програми за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста, кожне вразливе домогосподарство зможе отримати грошову допомогу в розмірі 19 400 грн. Виплати можна буде витратити на придбання:

Дров;

Паливних брикетів (євродрова);

Паливних пелетів (гранули);

Кам'яне вугілля (зокрема антрацит);

Інші витрати, пов'язані з опаленням.

Якщо будь-хто із членів родини раніше подавав заяву або проходив реєстрацію на отримання зимової підтримки, то повторна не передбачена.

Як і куди звертатися для здійснення реєстрації

Громадяни похилого віку можуть звернутися за оформленням фінансової підтримки з 09:00 до 16:00 до 6 листопада за адресою: м. Семенівка, приміщення колишньої аптеки № 50, 2-й поверх.

Також при собі необхідно мати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код (для отримувача та членів домогосподарства);

копію банківських реквізитів рахунку із зазначенням IBAN (отримувача).

Виплати будуть теж доступні мешканцям сільських населених пунктів громади, яким понад 60 років і які не подавали заявки на отримання допомоги. Вони можуть звернутися до старости відповідного села для проходження реєстрації.

Організатори закликали через складну безпекову ситуацію не створювати скупчень людей та черг на вулиці, дотримуючись правил безпеки та вказівок відповідальних осіб.

Також звернули увагу на те, що реєстрація не гарантує отримання виплати, адже інформація щодо домогосподарства буде додатково перевірятися відповідно до умов програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді БФ "Карітас України" у рамках нової програми надасть грошову допомогу у вигляді ваучерів на 3 000 грн. Кошти можна буде витратити на купівлю реабілітаційного медобладнання. Запрошують самотніх людей старшого віку (від 55 років) та громадян з інвалідністю I-II груп.

Ще Новини.LIVE писали про те, що 4 листопад УВКБ ООН прийматиме заявки на грошову допомогу у Києві. Прийом буде відбуватися за живою чергою. Виплати отримають громадяни, які прибули у столицю, залишивши свої домівки через війну. У рамках програми кожному у родині передбачені 12 300 грн.