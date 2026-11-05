Гривневі купюри у руці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року жителі однієї з громад, що регулярно потерпає від ворожих обстрілів, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної неурядової гуманітарної організації ZOA, яка допомагає тим, хто постраждав від конфліктів та криз. В Україні у рамках програми вразливі категорії громадян можуть оформити кошти на придбання твердого палива.

Про те, які умови надання такої допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де і кому доступна підтримка на зиму від ZOA

За інформацією місцевої влади, восени представники міжнародної організації зосередили свою діяльність на Дніпропетровській області. Нині реєстрація на програму з надання допомоги на закупівлю твердого палива стартувала для жителів Апостолівської громади Криворізького району.

"Попередня реєстрація для жителів Апостолівської громади на грошову допомогу для закупівлі твердого палива від гуманітарної організації ZOA. Шановні жителі громади, звертаємо вашу увагу, що зареєструватися мають право лише ті жителі, які не реєструвалися на отримання Зимової підтримки раніше", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до програми зможуть лише ті домогосподарства, які мають вразливості. Йдеться про:

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Людей з інвалідністю I-III групи;

Громадян з хронічними захворюваннями або травмами;

Осіб віком 60 років і старше;

Вагітних жінок або жінок, які годують немовлят;

Домогосподарства, очолювані однією особою;

Дітей та підлітків з підвищеним ризиком, зокрема дітей без супроводу, розлучених з батьками, дітей-сиріт;

Сімей з малолітніми дітьми;

Багатодітні та прийомні родини;

Постраждалих або осіб, які перебувають під ризиком насильства;

Домогосподарства, де є загиблі, травмовані, зниклі безвісти годувальники;

Соціально або економічно вразливих осіб;

Людей без громадянства/з невизначеним громадянством;

Представників ромської спільноти;

Кримських татар;

Осіб, у будинках яких є пічне опалення;

Людей, які проживають у недостатньо утепленому житлі.

Особливості програми фінансової допомоги

Згідно з умовами, взяти участь у програмі зимової підтримки мають право тільки ті домогосподарства, які не реєструвалися на отримання аналогічної підтримки.

Також заявники мають гарантувати, що в разі отримання грошової допомоги, її буде використано виключно на купівлю твердого палива (дрова/брикети).

Після придбання громадяни будуть змушені надати організації звітність:

чеки про купівлю;

накладні про операцію;

фотофіксацію.

У разі невиконання відповідного зобовʼязання, кошти будуть підлягати поверненню.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для попередньої реєстрації необхідно пройти анкетування, зазначивши достовірні дані про себе, актуальний контактний номер телефону та адресу фактичного проживання. Для цього слід заповнити онлайн-форму. Проте організатори попередили, що реєстрація не гарантує отримання допомоги.

Після опрацювання поданих даних організатори вийдуть на зв'язок за вказаним номером телефону з тими, хто відповідатиме умовам, для уточнення інформації та повідомлення про подальші дії.

Домогосподарства, що належать до вразливих категорій, повинні мати документальне підтвердження (документи/довідки).

Усі деталі можна уточнити за номером телефону: 0689969724 (відділ ветеранської та соціальної політики виконкому міської ради).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році у Чернігівській громаді родини з дітьми можуть отримати підтримку від ЮНІСЕФ. Цього разу організація надасть допомогу тим, чиє житло постраждало через бойові дії. Підтримка доступна для вразливих домогосподарств.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Запоріжжі доступна допомога від UNHCR Ukraine. У її рамках виплати будуть надані внутрішнім переселенцям та біженцям. Кожному члену родини максимально гарантують по 12 300 грн (з розрахунком на три місяці).