Выплаты на зимний период — где и кому доступна помощь от БФ Право на защиту

Женщина с маленьким ребенком. Фото: Freepik

Жители уязвимых категорий могут зарегистрироваться на зимнюю помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Программа действует в одной из громад Днепропетровской области.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама

Читайте также:

Где доступна помощь на зиму от БФ "Право на защиту"

Благотворительный фонд осуществляет предварительную регистрацию на денежную помощь на зимний период среди жителей уязвимых категорий города Зеленодольск.

Как отмечается, для формирования предварительных списков за помощью просят обратиться граждан нескольких категорий уязвимости. В частности, на этот раз приглашают женщин, которые самостоятельно возглавляют домохозяйства с детьми (или сыном/дочерью до 23 лет при условии обучения на дневной стационарной форме).

Помощь на прохождение зимнего периода предоставляется одному представителю из домохозяйства. Важным условием является факт того, что глава домохозяйства не имеет государственной субсидии на оплату коммунальных услуг на зимний период 2025-2026 гг.

"Основная регистрация и решение о предоставлении/непредоставлении помощи благотворительным фондом "Право на защиту" будет осуществляться самостоятельно", — добавили организаторы.

Как оформить помощь и необходимые документы

Обратиться женщинам, которые самостоятельно возглавляют домохозяйства с детьми, можно в четверг, 15 января, с 13.00-16.00 в исполнительный комитет Зеленодольского горсовета. При себе нужно иметь оригиналы документов:

паспорт,

идентификационный код;

если ID карта, то нужна выписка из реестра территориальной громады с регистрацией адреса проживания;

свидетельство о рождении ребенка (для старших детей: паспорт, идентификационный код, выписка из реестра тергромады, копию студенческого билета).

Также, если женщина является одинокой матерью, то необходимы документы, подтверждающие такой статус:

выписка о регистрации рождения ребенка в ЗАГСе (ст. 135 ч.1 СКУ);

судебное решение суда об определении адреса проживания ребенка с матерью;

решение суда, которым отец был лишен прав;

справка из учреждения содержания отца (в частности, тюрьмы, колонии, больницы, психдиспансера), приговор суда.

В случае потери мужа, то потребуют следующие документы:

свидетельство о смерти мужа;

судебное решение об объявлении отца умершим;

если без вести пропавший, то решение суда о признании таковым;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Если женщина просто разведена, то нужны такие документы:

свидетельство о расторжении брака

судебное решение о расторжении брака;

решение суда относительно алиментов на ребенка.

Ранее мы писали, что на Сумщине гражданам доступна помощь от UNHCR Ukraine. Известно, кто именно может получить по 10,8 тыс. грн.

Еще сообщалось, что на Харьковщине гражданам оказывают денежную помощь. Максимально семья может получить выплату в сумме почти 1 тыс. долларов.