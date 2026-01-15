Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога на зиму для українок — хто може отримати

Грошова допомога на зиму для українок — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 13:00
Виплати на зимовий період — де і кому доступна допомога від БФ Право на захист
Жінка з маленькою дитиною. Фото: Freepik

Жителі вразливих категорій можуть зареєструватися на зимову допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Програма діє в одній з громад Дніпропетровській області.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Реклама
Читайте також:

Де доступна допомога на зиму від БФ "Право на захист" 

Благодійний фонд здійснює попередню реєстрацію на грошову допомогу на зимовий період серед мешканців вразливих категорій міста Зеленодольськ.

Як зазначається, для формування попередніх списків за допомогою просять звернутися громадян кількох категорій вразливості. Зокрема, цього разу запрошують жінок, які самостійно очолюють домогосподарства з дітьми (або сином/дочкою до 23 років за умови навчання на денній стаціонарній формі). 

Допомога на проходження зимового періоду надається одному представнику з домогосподарства. Важливою умовою є факт того, що очільниця домогосподарства не має державної субсидії на оплату комунальних послуг на зимовий період 2025-2026 рр.

"Основна реєстрація і рішення щодо надання/ненадання допомоги  благодійним фондом "Право на захист" буде здійснюватися самостійно", — додали організатори.

Як оформити допомогу та потрібні документи

Звернутися жінкам, які самостійно очолюють домогосподарства з дітьми, можна у четвер, 15 січня, з 13.00-16.00 до виконавчого комітету Зеленодольської міськради. При собі потрібно мати оригінали документів:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код;
  • якщо ID картка, то потрібен витяг з реєстру територіальної громади з реєстрацією адреси проживання;
  • свідоцтво про народження дитини (для старших дітей: паспорт, ідентифікаційний код, витяг з реєстру тергромади, копію студентського квитка).

Також, якщо жінка є одинокою матір'ю, то необхідні документи, які підтвердили такий статус:

  • витяг про реєстрацію народження дитини в ДРАЦС (ст. 135 ч.1 СКУ);
  • судове рішення суду про визначення адреси проживання дитини з матір’ю;
  • рішення суду, яким батька було позбавлено прав;
  • довідка з закладу утримання батька (зокрема, в’язниці, колонії, лікарні, психдиспансеру), вирок суду.

У разі втрати чоловіка, то вимагатимуть такі документи:

  • свідоцтво про смерть чоловіка;
  • судове рішення про оголошення батька померлим;
  • якщо безвісти зниклий, то рішення суду про визнання таким;
  • витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Якщо жінка просто розлучена, то потрібні такі документи:

  • свідоцтво про розірвання шлюбу
  • судове рішення про розірвання шлюбу;
  • рішення суду щодо аліментів на дитину.

Раніше ми писали, що на Сумщині громадянам доступна допомога від UNHCR Ukraine. Відомо, хто саме може отримати по 10,8 тис. грн.   

Ще повідомлялося, що на Харківщині громадянам надають грошову допомогу. Максимально родина може отримати виплату у сумі майже 1 тис. доларів.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації