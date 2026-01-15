Виплати на зимовий період — де і кому доступна допомога від БФ Право на захист

Жінка з маленькою дитиною. Фото: Freepik

Жителі вразливих категорій можуть зареєструватися на зимову допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Програма діє в одній з громад Дніпропетровській області.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Де доступна допомога на зиму від БФ "Право на захист"

Благодійний фонд здійснює попередню реєстрацію на грошову допомогу на зимовий період серед мешканців вразливих категорій міста Зеленодольськ.

Як зазначається, для формування попередніх списків за допомогою просять звернутися громадян кількох категорій вразливості. Зокрема, цього разу запрошують жінок, які самостійно очолюють домогосподарства з дітьми (або сином/дочкою до 23 років за умови навчання на денній стаціонарній формі).

Допомога на проходження зимового періоду надається одному представнику з домогосподарства. Важливою умовою є факт того, що очільниця домогосподарства не має державної субсидії на оплату комунальних послуг на зимовий період 2025-2026 рр.

"Основна реєстрація і рішення щодо надання/ненадання допомоги благодійним фондом "Право на захист" буде здійснюватися самостійно", — додали організатори.

Як оформити допомогу та потрібні документи

Звернутися жінкам, які самостійно очолюють домогосподарства з дітьми, можна у четвер, 15 січня, з 13.00-16.00 до виконавчого комітету Зеленодольської міськради. При собі потрібно мати оригінали документів:

паспорт,

ідентифікаційний код;

якщо ID картка, то потрібен витяг з реєстру територіальної громади з реєстрацією адреси проживання;

свідоцтво про народження дитини (для старших дітей: паспорт, ідентифікаційний код, витяг з реєстру тергромади, копію студентського квитка).

Також, якщо жінка є одинокою матір'ю, то необхідні документи, які підтвердили такий статус:

витяг про реєстрацію народження дитини в ДРАЦС (ст. 135 ч.1 СКУ);

судове рішення суду про визначення адреси проживання дитини з матір’ю;

рішення суду, яким батька було позбавлено прав;

довідка з закладу утримання батька (зокрема, в’язниці, колонії, лікарні, психдиспансеру), вирок суду.

У разі втрати чоловіка, то вимагатимуть такі документи:

свідоцтво про смерть чоловіка;

судове рішення про оголошення батька померлим;

якщо безвісти зниклий, то рішення суду про визнання таким;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Якщо жінка просто розлучена, то потрібні такі документи:

свідоцтво про розірвання шлюбу

судове рішення про розірвання шлюбу;

рішення суду щодо аліментів на дитину.

