Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога на купівлю дров — де доступна зимова підтримка

Грошова допомога на купівлю дров — де доступна зимова підтримка

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 11:03
Виплати на купівлю дров — де стартувала програма зимової підтримки
Людина тримає дрова. Фото: Freepik

В одній з українських областей, що регулярно зазнає російських обстрілів, стартувала реєстрація на тверде паливо та цільову грошову допомогу. Йдеться про реалізацію програми підтримки благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Новини.LIVE розповідають, де і кому стануть доступні виплати взимку.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про програму зимової підтримки

Отримати тверде паливо для опалення осель, а також цільову грошову допомогу для закупівлі дров та вугілля у зимовий період, зможуть жителі Сумщини.

БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" приймає заявки на надання допомоги в рамках проєкту "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області".

Відповідний проєкт покликаний допомогти жителям регіону, що постійно потерпають від атак РФ, підготуватися до нового опалювального сезону, отримавши ресурси для тепла та стабільності.

Очікується, що залежно від потреб, будуть надані на вибір два види підтримки:

  1. Тверде паливо для самостійного обігріву осель тим, у кого немає централізованого опалення;
  2. Фінансова допомога, яку дозволяється використати виключно на придбання твердого палива.

Хто зможе долучитися до програми

За даними організаторів, реєстрацію вже відкрили для жителів прифронтових та постраждалих від російської агресії громад. Пріоритетно допомогу нададуть вразливим категоріям населення, зокрема домогосподарствам, які мають:

  • людей похилого віку (від 60 років);
  • громадян з інвалідністю;
  • самотніх матерів/батьків;
  • більш ніж троє дітей;
  • дітей до трьох років;
  • низькі доходи чи їх відсутність.

Інформація про дати та графіки реєстрацій буде опублікована на офіційних сторінках окремих громад у Сумській області.

"Цей проєкт фінансується Гуманітарним фондом для України (Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine) та реалізується БО БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією (Polska Akcja Humanitarna (PAH)", — додали організатори.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine відкрило реєстрацію на фіндопомогу у 10,8 тис. грн. Виплати передбачені лише для двох категорій громадян.  

Також ми розповідали, що підприємці можуть отримати допомогу від MОМ. На розвиток справи можна оформити до 20 тис. доларів у трьох регіонах. 

виплати фінансова допомога гроші дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації