Виплати на купівлю дров — де стартувала програма зимової підтримки

Людина тримає дрова. Фото: Freepik

В одній з українських областей, що регулярно зазнає російських обстрілів, стартувала реєстрація на тверде паливо та цільову грошову допомогу. Йдеться про реалізацію програми підтримки благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Новини.LIVE розповідають, де і кому стануть доступні виплати взимку.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про програму зимової підтримки

Отримати тверде паливо для опалення осель, а також цільову грошову допомогу для закупівлі дров та вугілля у зимовий період, зможуть жителі Сумщини.

БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" приймає заявки на надання допомоги в рамках проєкту "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області".

Відповідний проєкт покликаний допомогти жителям регіону, що постійно потерпають від атак РФ, підготуватися до нового опалювального сезону, отримавши ресурси для тепла та стабільності.

Очікується, що залежно від потреб, будуть надані на вибір два види підтримки:

Тверде паливо для самостійного обігріву осель тим, у кого немає централізованого опалення; Фінансова допомога, яку дозволяється використати виключно на придбання твердого палива.

Хто зможе долучитися до програми

За даними організаторів, реєстрацію вже відкрили для жителів прифронтових та постраждалих від російської агресії громад. Пріоритетно допомогу нададуть вразливим категоріям населення, зокрема домогосподарствам, які мають:

людей похилого віку (від 60 років);

громадян з інвалідністю;

самотніх матерів/батьків;

більш ніж троє дітей;

дітей до трьох років;

низькі доходи чи їх відсутність.

Інформація про дати та графіки реєстрацій буде опублікована на офіційних сторінках окремих громад у Сумській області.

"Цей проєкт фінансується Гуманітарним фондом для України (Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine) та реалізується БО БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією (Polska Akcja Humanitarna (PAH)", — додали організатори.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine відкрило реєстрацію на фіндопомогу у 10,8 тис. грн. Виплати передбачені лише для двох категорій громадян.

Також ми розповідали, що підприємці можуть отримати допомогу від MОМ. На розвиток справи можна оформити до 20 тис. доларів у трьох регіонах.