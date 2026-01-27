Видео
Україна
Денежная помощь на лечение — где доступна программа поддержки

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 08:00
Выплаты на лечение — где действует программа денежной помощи в 2026 году
Семья с ребенком. Фото: suspilne.media

В одном из городов украинские семьи могут получить из городского бюджета единовременную денежную помощь на лечение в 2026 году. Известно, кто именно может обратиться за поддержкой и какие необходимы документы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из Департаментов социальной политики исполкома.

Читайте также:

Кто и где может получить разовую помощь на лечение

Как отмечается, начался прием документов на единовременную материальную помощь за бюджетные средства городской территориальной громады на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства в Кривом Роге.

Речь идет о реализации городской программы социальной поддержки населения на 2017-2028 годы, в рамках которой помощь окажут семьям, в частности внутренне перемещенным лицам, где воспитывают детей с инвалидностью или онкологией, болезнь которых перешла в стадии ремиссии, или есть лица с инвалидностью с детства. Такие граждане имеют право раз в год обратиться за единовременной материальной помощью.

Денежная поддержка предоставляется:

  • детям с инвалидностью/онкобольным детям, болезнь которых находится в стадии ремиссии (кроме тех, которые находятся на полном гособеспечении);
  • детям, у которых диагностирована фенилкетонурия (кроме тех, кого полностью содержит государство);
  • детям с инвалидностью, которым требуется обеспечение подгузниками, кроме лиц на гособеспечении;
  • детям, больным сахарным диабетом первого типа, инсулинозависимым для обеспечения лекарствами (кроме тех, которых полностью содержит государство);
  • лицам, имеющим инвалидность с детства.

Размер финансовой помощи зависит от болезни (от 10 тыс. грн. до 38 тыс. грн.).

Куда обращаться и список документов

Граждане, которые подпадают под условия, могут обратиться в управления труда и соцзащиты населения исполкомов районных в городе советов. Это можно сделать по месту жительства:

  • в Металлургическом районе: пр. Металлургов, д. 16; тел. 097-39-20-336, 068-49-91-433;
  • в Долгинцевском районе: ул. Днепровское шоссе, д. 16; тел. 068-18-81-010;
  • в Покровском районе: ул. Ф. Караманиц, д. 37в; 098-18-10-107; 098-18-10-117;
  • в Ингулецком районе: пр. Южный, д. 1; тел. 096-04-38-568; ул. Горняков, д. 19; тел. 067-91-47-657;
  • в Саксаганском районе: ул. Владимира Великого, д. 34Б; тел. 098-36-020-04;
  • в Терновском районе: ул. Пляжная, д. 23; тел. 097-50-33-528; 067-43-36-786;
  • в Центрально-Городском районе: ул. Свято-Николаевская, д. 27; тел. 067-77-73-560; 050-48-88-945.

Необходимо предоставить пакет документов:

  • заявление;
  • справка из медицинского учреждения;
  • копия документа, подтверждающего родственные отношения;
  • копия судебного решения или исполкома районного в городе совета о назначении опеки;
  • справка из банка о счете для перечисления средств.

Ранее мы писали, что граждане с инвалидностью могут получить от государства единовременное пособие в размере от 7 тыс. грн. Право на средства имеют те, кто пострадал от взрывоопасных предметов.

Также мы рассказывали, что в Сумах реализуют программу, предусматривающую оказание помощи для пенсионеров Агентством ООН. Граждане должны иметь категорию уязвимости.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
