Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога на лікування — де доступна програма підтримки

Грошова допомога на лікування — де доступна програма підтримки

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 08:00
Виплати на лікування — де діє програма грошової допомоги у 2026 році
Родина з дитиною. Фото: suspilne.media

В одному з міст українські родини можуть отримати з міського бюджету одноразову грошову допомогу на лікування у 2026 році.  Відомо, хто саме може звернутися за підтримкою та які необхідні документи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з Департаментів соціальної політики виконкому.

Реклама
Читайте також:

Хто і де може отримати разову допомогу на лікування

Як зазначається, розпочався прийом документів на одноразову матеріальну допомогу за бюджетні кошти міської територіальної громади на дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства у Кривому Розі.

Йдеться про реалізацію міської програми соціальної підтримки населення на 2017-2028 роки, в рамках якої допомогу нададуть родинам, зокрема внутрішньо переміщеним особам, де виховують дітей з інвалідністю або онкологією, хвороба яких перейшла в стадії ремісії, чи є особи з інвалідністю з дитинства. Такі громадяни мають право раз на рік звернутися за одноразовою матеріальною допомогою.

Грошова підтримка надається:

  • дітям з інвалідністю/онкохворим дітям, хвороба яких перебуває в стадії ремісії  (крім тих, які перебувають на повному держутриманні);
  • дітям, у яких діагностовано фенілкетонурію (окрім тих, кого повністю утримує держава);
  • дітям з інвалідністю, яким потрібне забезпечення підгузками, окрім осіб на держутриманні;
  • дітям, хворим на цукровий діабет першого типу, інсулінозалежним для забезпечення ліками (окрім тих, яких повністю утримує держава);
  • особам, які мають інвалідність з дитинства.

Розмір фінансової допомоги залежить від хвороби (від 10 тис. грн до 38 тис. грн).

Куди звертатися та список документів

Громадяни, які підпадають під умови, можуть звернутися до управлінь праці та соцзахисту населення виконкомів районних у місті рад. Це можна зробити за місцем проживання: 

  • у Металургійному районі: пр. Металургів, буд. 16; тел. 097-39-20-336, 068-49-91-433;
  • у Довгинцівському районі: вул. Дніпровське шосе, буд. 16; тел. 068-18-81-010;
  • у Покровському районі: вул. Ф. Караманиць, буд. 37в; 098-18-10-107; 098-18-10-117;
  • в Інгулецькому районі: пр. Південний, буд. 1; тел. 096-04-38-568; вул. Гірників, буд. 19; тел. 067-91-47-657;
  • у Саксаганському районі: вул. Володимира Великого, буд. 34Б; тел. 098-36-020-04;
  • у Тернівському районі: вул. Пляжна, буд. 23; тел. 097-50-33-528; 067-43-36-786; 
  • у Центрально-Міському районі: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27; тел. 067-77-73-560; 050-48-88-945.

Необхідно подати пакет документів:

  • заява;
  • довідка з медичного закладу; 
  • копія документа, що підтверджує родинні стосунки;
  • копія судового рішення або виконкому районної в місті ради про призначення опіки;
  • довідка з банку про рахунок для перерахування коштів.

Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю можуть отримати від держави одноразову допомогу у розмірі від 7 тис. грн. Право на кошти мають ті, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. 

Також ми розповідали, що в Сумах реалізують програму, що передбачає надання допомоги для пенсіонерів Агенцією ООН. Громадяни повинні мати категорію вразливості.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації