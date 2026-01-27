Виплати на лікування — де діє програма грошової допомоги у 2026 році

Родина з дитиною. Фото: suspilne.media

В одному з міст українські родини можуть отримати з міського бюджету одноразову грошову допомогу на лікування у 2026 році. Відомо, хто саме може звернутися за підтримкою та які необхідні документи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з Департаментів соціальної політики виконкому.

Хто і де може отримати разову допомогу на лікування

Як зазначається, розпочався прийом документів на одноразову матеріальну допомогу за бюджетні кошти міської територіальної громади на дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства у Кривому Розі.

Йдеться про реалізацію міської програми соціальної підтримки населення на 2017-2028 роки, в рамках якої допомогу нададуть родинам, зокрема внутрішньо переміщеним особам, де виховують дітей з інвалідністю або онкологією, хвороба яких перейшла в стадії ремісії, чи є особи з інвалідністю з дитинства. Такі громадяни мають право раз на рік звернутися за одноразовою матеріальною допомогою.

Грошова підтримка надається:

дітям з інвалідністю/онкохворим дітям, хвороба яких перебуває в стадії ремісії (крім тих, які перебувають на повному держутриманні);

дітям, у яких діагностовано фенілкетонурію (окрім тих, кого повністю утримує держава);

дітям з інвалідністю, яким потрібне забезпечення підгузками, окрім осіб на держутриманні;

дітям, хворим на цукровий діабет першого типу, інсулінозалежним для забезпечення ліками (окрім тих, яких повністю утримує держава);

особам, які мають інвалідність з дитинства.

Розмір фінансової допомоги залежить від хвороби (від 10 тис. грн до 38 тис. грн).

Куди звертатися та список документів

Громадяни, які підпадають під умови, можуть звернутися до управлінь праці та соцзахисту населення виконкомів районних у місті рад. Це можна зробити за місцем проживання:

у Металургійному районі: пр. Металургів, буд. 16; тел. 097-39-20-336, 068-49-91-433;

у Довгинцівському районі: вул. Дніпровське шосе, буд. 16; тел. 068-18-81-010;

у Покровському районі: вул. Ф. Караманиць, буд. 37в; 098-18-10-107; 098-18-10-117;

в Інгулецькому районі: пр. Південний, буд. 1; тел. 096-04-38-568; вул. Гірників, буд. 19; тел. 067-91-47-657;

у Саксаганському районі: вул. Володимира Великого, буд. 34Б; тел. 098-36-020-04;

у Тернівському районі: вул. Пляжна, буд. 23; тел. 097-50-33-528; 067-43-36-786;

у Центрально-Міському районі: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27; тел. 067-77-73-560; 050-48-88-945.

Необхідно подати пакет документів:

заява;

довідка з медичного закладу;

копія документа, що підтверджує родинні стосунки;

копія судового рішення або виконкому районної в місті ради про призначення опіки;

довідка з банку про рахунок для перерахування коштів.

