Виплати на дрова та вугілля: хто і де отримає 19 400 грн зимової підтримки

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року Міжнародний Комітет Червоного Хреста буде здійснювати реєстрацію населення для участі у програмі підтримки на зимовий період. Передбачається надання вразливим категоріям громадян грошової допомоги у розмірі 19 400 грн, зокрема, якщо у домогосподарстві є люди віком від 60 років.

Про те, де та за яких умов українці отримають відповідну підтримку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає програма зимової підтримки

За інформацією територіальної громади, восени працюють представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Чернігівській області. Ініціатива передбачає надання фінансової підтримки домогосподарствам, які опинилися у складних умовах через війну. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі громад Корюківського району.

У рамках програми передбачається надання грошової допомоги у розмірі 19 400 грн на кожне домогосподарство (незалежно від кількості його членів).

Виплати можна буде використати на:

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закупівлю палива (дров, вугілля, брикетів тощо);

оплату підвезення замовленого палива;

розрахунок за газ чи електроенергію для обігрівальних пристроїв;

купівлю інших необхідних товарів/послуг, пов'язаних із опалювальним періодом.

Які умови участі у зимовій програмі

За повідомленням влади тергромади, отримати допомогу громадяни зможуть у разі дотримання одночасно таких умов:

проживають у населеному пункті, на який поширюється програма;

розмір середнього місячного доходу на одного члена родини становить не більше 8 650 грн;

не отримували аналогічну допомогу на опалювальний сезон 2026–2027.

Також важливо мати хоча б один критерій вразливості:

заявник безробітний після 24.02.2022 року;

у родині є люди з інвалідністю І-ІІ групи;

у домогосподарстві є люди віком від 60 років;

багатодітні родини, де є від трьох і більше дітей до 18 років;

самотній батько чи мати.

Як буде відбуватиметься реєстрація та необхідні документи

Як зазначається, що подача заявки буде відбуватися самостійно одним повнолітнім представником домогосподарства.

Запрошують мешканців таких населених пунктів скористатися можливістю зареєструватися для участі у програмі:

Селище Холми: 22, 23, 24 вересня та 6 жовтня (час реєстрації: з 10:30 до 15:30);

Село Козилівка: 7 та 8 жовтня (час реєстрації: з 10:30 до 15:30).

"Просимо звернути увагу, що мешканці сіл Камка, Радомка та Жукля будуть реєструватися в інші дні, дату буде повідомлено пізніше", — йдеться у повідомленні.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код (для всіх, у кого є);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

довідки про доходи (з роботи, Пенсійного фонду, органів соцзахисту);

підтвердження проживання та складу родини;

банківські реквізити (IBAN/номер картки).

Кінцеве рішення щодо надання допомоги буде ухвалювати робоча група МКЧХ. Органи місцевої влади не впливають на процес, пояснили в тергромаді.

Деталі щодо дії програми можна уточнити за таким контактним номером центру МКЧХ: 0 800 300 155 (пн–пт: 09:00–13:00 та 14:00–17:00).



Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у низці регіонів діє програма від Естонської ради у справах біженців. У її рамках громадяни зможуть отримати грошову допомогу у розмірі до 32 500 грн на сільське господарство. Йдеться про вразливих категорій людей з числа внутрішніх переселенців. Виплати будуть доступні для пенсіонерів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч українці можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Йдеться про підтримку родин з дітьми, які постраждали через війну, до 19 400 грн. Зокрема, кошти отримають ті, хто через обстріли залишився без світла, опалення чи води. Також нададуть виплати після примусової евакуації.