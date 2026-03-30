Грошова допомога на дітей: українцям виплатять до 14 400 грн

Маленька дівчинка з дорослими. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року українським дітям передбачена грошова допомога у розмірі від 10 800 до 14 400 грн від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка" Україна. Виплати можуть оформити усиновлювачі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби організації.

Умови надання грошової допомоги на дітей

Йдеться про програму, що передбачає надання грошової благодійної допомоги для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів/піклувальників, до сімей яких були влаштовані від двох дітей віком до 18 років у період з 10 жовтня 2025 по 31 грудня 2026 року, включно:

дітей з інвалідністю/особливими освітніми потребами;

дітей віком старше семи років;

внутрішньо переміщеними усиновлювачами.

Розмір грошової допомоги становить:

10 800 грн — на кожну усиновлену дитину;

14 400 грн — на кожну дитину з інвалідністю/особливими освітніми потребами.

Які необхідні документи та як подати заявку

Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка", громадяни мають подати заявку через онлайн-форму. Також заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

заяву законного представника дитини;

копії документів заявників (паспорт, документ про місце проживання, ідентифікаційний код);

копію рішення суду про усиновлення дитини/дітей;

копію свідоцтва про народження дитини/дітей;

інформацію про банківські реквізити заявника;

згоду на обробку персональних даних заявника та дітей, інформації, що є таємницею усиновлення.

Після отримання грошової допомоги заявник має надати звіт про використання коштів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що навесні БФ Карітас України надасть допомогу сільському господарству, зокрема для ВПО. Найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема родинам з малолітніми дітьми, передбачені фінансові гранти.

Також Новини.LIVE розповідали, що жителі одного з регіонів можуть записатися на майбутню фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Виплати зможуть отримати родини з неповнолітніми дітьми.

Часті питання

Яка ще є держпідтримка дітей у 2026 році

За даними ПФУ, в Україні громадяни, які здійснюють догляд за хворими дітьми, можуть отримати фінпідтримку від держави. Допомога надаватиметься щомісячно в розмірі двох прожиткових мінімумів. Тривалість виплат становитиме пів року на кожну хвору дитину.

Чи можна оформити допомогу на дітей через Дію

У дистанційному режимі громадяни можуть оформити виплати при народженні дитини. Для цього можна скористатися сервісом єМалятко. Там можна одразу зареєструвати дитину та отримати свідоцтво про народження. Також відразу можна подати заяву на призначення фінансової допомоги у 41 300 грн.