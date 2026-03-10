Виплати від Карітас — де стартувала програма з допомогою у 36 000 грн

Грошова допомога Карітас — кому нададуть 36 000 грн у березні
У березні 2026 року благодійний фонд "Карітас Київ" реалізує програму допомоги, у рамках якої можна отримати 36 000 грн на навчання. Українці, які належать до вразливих категорій, можуть подати заявки.
Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.
Умови програми допомоги від Карітас
Як зазначають у фонді "Карітас Київ", у березні стартувала програма, покликана повернути громадян на ринок праці.
"Підтримка вразливих категорій населення у відновленні мотивації, впевненості та готовності повертатися на ринок праці. Наш проєкт передбачає підвищення спроможності вразливих категорій громадян до самозабезпечення, професійного розвитку та формування економічної стійкості", — йдеться у повідомленні.
У рамках програми, що охоплює жителів у місті Київ, можна буде розраховувати на:
- Фінансову підтримку на перенавчання/підвищення кваліфікації.
- Підтримку у працевлаштуванні.
- Менторську підтримку.
Звернутися за грошовою допомогою можуть громадяни, які належать до вразливих категорій:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- малозабезпечені сім’ї родини (дохід не більш ніж 8 422 грн на одну особу);
- самотні батьки;
- багатодітні родини;
- громадяни віком 50+;
- люди з інвалідністю;
- ветерани та члени їхніх родин.
Розмір виплат та як зареєструватися у програмі
У рамках програми благодійний фонд "Карітас Київ" надасть учасникам, які підпадають під вимоги, суму у 36 000 грн (без урахування податків).
Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно буде попередньо подати онлайн-заявку.
Розгляд заяв відбуватиметься на регулярній основі до часу вичерпання бюджету.
Інша допомога для українців від Карітас
Також БО "Карітас-Спес Україна" реалізує програму допомоги для громадян на сільське господарство та тваринництво. Гранти українці зможуть отримати на основі індивідуального виробничого плану у таких розмірах:
- рослинництво — до 1 240 доларів;
- тваринництво — до 1 470 доларів.
Для здійснення попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму.
Раніше ми писали, що українські родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. До програми зможуть долучитися ті, в кого є діти з інвалідністю або є малозабезпеченими.
Також UNHCR Ukraine надасть деяким мешканцям Конотопської громади Сумської області грошову допомогу. Претенденти зможуть отримати по майже 11 000 грн.
