Виплати від Карітас — де стартувала програма з допомогою у 36 000 грн

У березні 2026 року благодійний фонд "Карітас Київ" реалізує програму допомоги, у рамках якої можна отримати 36 000 грн на навчання. Українці, які належать до вразливих категорій, можуть подати заявки.

Умови програми допомоги від Карітас

Як зазначають у фонді "Карітас Київ", у березні стартувала програма, покликана повернути громадян на ринок праці.

"Підтримка вразливих категорій населення у відновленні мотивації, впевненості та готовності повертатися на ринок праці. Наш проєкт передбачає підвищення спроможності вразливих категорій громадян до самозабезпечення, професійного розвитку та формування економічної стійкості", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми, що охоплює жителів у місті Київ, можна буде розраховувати на:

Фінансову підтримку на перенавчання/підвищення кваліфікації. Підтримку у працевлаштуванні. Менторську підтримку.

Звернутися за грошовою допомогою можуть громадяни, які належать до вразливих категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

малозабезпечені сім’ї родини (дохід не більш ніж 8 422 грн на одну особу);

самотні батьки;

багатодітні родини;

громадяни віком 50+;

люди з інвалідністю;

ветерани та члени їхніх родин.

Розмір виплат та як зареєструватися у програмі

У рамках програми благодійний фонд "Карітас Київ" надасть учасникам, які підпадають під вимоги, суму у 36 000 грн (без урахування податків).

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно буде попередньо подати онлайн-заявку.

Розгляд заяв відбуватиметься на регулярній основі до часу вичерпання бюджету.

Інша допомога для українців від Карітас

Також БО "Карітас-Спес Україна" реалізує програму допомоги для громадян на сільське господарство та тваринництво. Гранти українці зможуть отримати на основі індивідуального виробничого плану у таких розмірах:

рослинництво — до 1 240 доларів;

тваринництво — до 1 470 доларів.

Для здійснення попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму.

