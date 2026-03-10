Відео
Україна
Відео

Грошова допомога Карітас — кому нададуть 36 000 грн у березні

Дата публікації: 10 березня 2026 11:00
Виплати від Карітас — де стартувала програма з допомогою у 36 000 грн
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року благодійний фонд "Карітас Київ" реалізує програму допомоги, у рамках якої можна отримати 36 000 грн на навчання. Українці, які належать до вразливих категорій, можуть подати заявки.

Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Умови програми допомоги від Карітас

Як зазначають у фонді "Карітас Київ", у березні стартувала програма, покликана повернути громадян на ринок праці.

"Підтримка вразливих категорій населення у відновленні мотивації, впевненості та готовності повертатися на ринок праці. Наш проєкт передбачає підвищення спроможності вразливих категорій громадян до самозабезпечення, професійного розвитку та формування економічної стійкості", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми, що охоплює жителів у місті Київ, можна буде розраховувати на:

  1. Фінансову підтримку на перенавчання/підвищення кваліфікації. 
  2. Підтримку у працевлаштуванні. 
  3. Менторську підтримку.

Звернутися за грошовою допомогою можуть громадяни, які належать до вразливих категорій:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • малозабезпечені сім’ї родини (дохід не більш ніж 8 422 грн на одну особу);
  • самотні батьки;
  • багатодітні родини;
  • громадяни віком 50+;
  • люди з інвалідністю;
  • ветерани та члени їхніх родин.

Розмір виплат та як зареєструватися у програмі

У рамках програми благодійний фонд "Карітас Київ" надасть учасникам, які підпадають під вимоги, суму у 36 000 грн (без урахування податків).

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно буде попередньо подати онлайн-заявку.

Розгляд заяв відбуватиметься на регулярній основі до часу вичерпання бюджету.

Інша допомога для українців від Карітас

Також БО "Карітас-Спес Україна" реалізує програму допомоги для громадян на сільське господарство та тваринництво. Гранти українці зможуть отримати на основі індивідуального виробничого плану у таких розмірах:

  • рослинництво — до 1 240 доларів;
  • тваринництво — до 1 470 доларів.

Для здійснення попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму.   

Раніше ми писали, що українські родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. До програми зможуть долучитися ті, в кого є діти з інвалідністю або є малозабезпеченими.   

Також UNHCR Ukraine надасть деяким мешканцям Конотопської громади Сумської області грошову допомогу. Претенденти зможуть отримати по майже 11 000 грн

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
