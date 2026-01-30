Відео
Головна Фінанси Грошова допомога Карітас — де можна отримати тим, кому 55+

Грошова допомога Карітас — де можна отримати тим, кому 55+

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:02
Виплати від Карітас — де доступна допомога постраждалим від війни, яким понад 55 років
Люди похилого віку. Фото: Freepik

В одному з міст України стартувала реєстрація в проєкті підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" для родин з дітьми, осіб з інвалідністю та людей, віком понад 55+, з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). В її рамках переселенці зможуть отримати кошти на оренду житла.

Про це розповідають Новини.LIVE із посилання на інформацію організаторів.

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу на оренду житла

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту підтримки громадян, які були змушені залишити власні оселі у зв'язку з війною, та переїхали у Полтавський регіон. Втілює відповідний проєкт благодійний фонд "Карітас Полтава", що займається наданням різнопланової соцдопомоги населенню, яке опинилося у важких життєвих ситуаціях.  

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців у Полтаві та Полтавській області... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — йдеться у повідомленні.
 
Долучитися до програми допомоги на покриття витрат за оренду житла можуть виключно вразливі категорії громадян з числа переселенців із переміщенням до приймаючої громади протягом останніх 30 днів. А саме:

  • особи з інвалідністю;
  • особи з важким захворюванням;
  • самотні особи старшого віку (55+);
  • домогосподарства, що складаються з одного/двох літніх людей без підтримки рідних; 
  • одинокі матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини, де є троє та більше неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Серед обмежень:

  • домогосподарство до цього не отримувало подібної грошової допомоги від інших організацій/фондів;
  • середній місячний дохід на одну особу в родині не перевищує 6318 грн. 

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

У разі відповідності умовам програми заявники для реєстрації мають зібрати наступні документи:

  • паспорт (оригінал), ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця, видану не більш ніж 30 днів тому;
  • банківський рахунок ІBAN;
  • документи з підтвердженням критерію вразливості.
  • довідку ОК-5 або ОК-7.

Деталі щодо проєкту в регіоні можна уточнити за номером телефону: 050 346 4693.

Контакти. Джерело: БФ Карітас Полтава

Раніше ми писали, що UNHCR приймає заявки на допомогу у Полтаві. Взяти участь у програмі можуть кілька категорій людей.  

Також повідомлялося, що деякі домогосподарства отримають гранти до 970 доларів. Таку допомогу обіцяє Естонська рада у справах біженців у кількох регіонах. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
