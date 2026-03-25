Грошова допомога ЮНІСЕФ: українці можуть знову подати заявки

Людина тримає грошові купюри. Новини.LIVE

До кінця березня 2026 року жителі однієї з областей зможуть отримати гуманітарну допомогу та записатися у списки на виплати на майбутню зиму від благодійного фонду ЮНІСЕФ. Звертатися за допомогою можуть родини з неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Детальніше про програму підтримки від ЮНІСЕФ

Як зазначається, долучитися до програми підтримки від ЮНІСЕФ можуть жителі Корюківської громади Чернігівської області. Для родин з дітьми до 18 років, які фактично проживають у зоні 0–30 км від кордону з Росією, передбачена гуманітарна допомога.

Окрім того, громадяни, які мешкають у прифронтовій області, зможуть разом з отриманням допомоги подати представникам фонду заявки для участі у програмі підтримки на наступний холодний сезон. Йдеться про реєстрацію на "Зимову грошову допомогу". Взяти участь зможуть тільки вищезазначені категорії громадян.

Хто саме і коли може звернутися за допомогою

За даними організації, до переліку населених пунктів, де буде відбуватися видача гуманітарної допомоги, входять:

м. Корюківка;

Прибинський старостинський округ;

Перелюбський старостинський округ;

Охрамієвицький старостинський округ;

Наумівський старостинський округ;

Рибинський старостинський округ.

Щодо реєстрації на "Зимову грошову допомогу" для зазначеної категорії громадян, то її будуть здійснювати за графіком видачі допомоги для м. Корюківка:

25–26 березня, з 08:00 до 18:00;

27 березня, з 08:00 до 15:00;

30 березня, з 08:00 до 18:00.

Адреса для видачі: у м. Корюківка, вул. Шевченка, 70, (приміщення міського будинку культури). Для жителів вищевказаних округів — у приміщеннях старостатів.

Для отримання допомоги необхідно підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей/паспорти дітей

ідентифікаційні коди дітей (за наявності);

рахунок у банку (IBAN);

посвідчення багатодітної родини (якщо є);

документи, що підтвердять вразливість (за наявності): статус самотньої матері, медвисновок про інвалідність дитини.

Часті питання

Яка ще є підтримка переселенців навесні

Навесні у кількох областях благодійний фонд "Право на захист" надає фінансову підтримку тим українцям, які потрапили у скрутне життєве становище. Зокрема, для внутрішніх переселенців.

Йдеться про суму у 3 600 грн на три місяці на кожну особу в родині. У рамках такої програми кожному громадянину можна буде отримати 10 800 грн.

Деталі щодо реєстрації у програмі допомоги "Консорціум Реагування" у кількох регіонах можна буде знайти на сайті організації.

Як ВПО не втратити право на держпідтримку

Кабінет дозволив переселенцям пройти ідентифікацію до 1 липня поточного року. Відповідну вимогу громадяни не встигли виконати до кінця минулого року, а тому сотні тисяч осіб не отримали держвиплати.

У зв'язку з масовістю проблеми уряд вирішив надати можливість підтвердити власну особу упродовж ще кількох місяців та зобов'язав ПФУ донарахувати невиплачену соцдопомогу від держави.

Також було спрощено доступ до сервісів Пенсійного фонду.