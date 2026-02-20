Виплати у 3,6 тис. грн — фінансова допомога від Естонії буде доступна у чотирьох регіонах

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 21 лютого, Естонська рада у справах біженців (ERC) в Україні відкриє реєстрацію на грошову допомогу для жителів пріоритетних важкодоступних територій чотирьох областей, які постраждали від війни. Виплати нададуть громадянам на покриття базових життєвих потреб.

Про те, хто і де може отримати фінпідтримку

Допомога від Естонської ради у справах біженців

Як зазначається, Естонська рада у справах біженців продовжує підтримувати українських громадян, які постраждалих від війни у 2026 році. Можливість отримати виплати мають ті, хто проживає на лінії фронту та в інших небезпечних районах таких областей:

Донецька;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Сумська;

Запорізька.

Таким домогосподарствам нададуть по 3,6 тис. грн на кожну особу протягом трьох місяців. Допомогу можна буде спрямувати на основні потреби, такі як продукти, ліки, одяг та гігієна.

Пріоритет нададуть тим родинам, які:

безпосередньо постраждали від обстрілів;

війна змусила евакуюватися;

перемістились нещодавно.

У списку на виплати будуть ті, хто також перебуває в економічно або соціально вразливому становищі. А саме:

неповні родини з дітьми до 18 років, які очолює самотня мати/батько;

домогосподарства з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

родини з дітьми віком до двох років;

домогосподарства, що складаються виключно з людей похилого віку (від 60 років);

родини, члени яких потребують спеціальної підтримки (люди з інвалідністю 1- 2 групи, хронічними захворюваннями).

Коли і як можна подати заявку на виплати

Онлайн-реєстрацію на грошову допомогу для постраждалих від війни жителів вищевказаних областей відкриють у суботу 21 лютого, з 10:00 до 14:00. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну форму.

У разі затвердження претендентів оплату буде здійснено банківським переказом, переведенням готівки у банки чи поштові відділення.

"Усі вразливості мають бути підтверджені відповідними документами. Відповідність критерію вразливості і його документальне підтвердження є обов’язковою умовою для участі, але не гарантує отримання гуманітарної грошової допомоги. Рішення про попереднє схвалення ґрунтуються на інформації, наданій заявником, який представляє домогосподарство у спілкуванні з командою ERC", — додали в організації.

Яку ще допомогу українці можуть отримати взимку

У лютому БФ "Право на захист" надасть фіндопомогу у кількох регіонах. Також йдеться про суму у розмірі у 3,6 тис. грн на тримісячний період для кожного в родині.

До участі у програмі запрошують тільки тих українців, які потрапили у скрутне життєве становище.

Для реєстрації у проєкті "Консорціум Реагування" необхідно заповнити форму на порталі організації.

Раніше ми писали, що у лютому для українців відкрито можливість подати заявку на проєкт з надання фіндопомоги для сільського господарства. У рамках програми можна оформити грант від 780 доларів.

Ще повідомлялося, що взимку УВКБ ООН реєструє на виплати у програмі фінпідтримки в одному з міст. Йдеться про надання 10,8 тис. грн, зокрема, для пенсіонерів.