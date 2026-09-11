Виплати від Естонії: де пенсіонерам та людям з інвалідністю доступні 17 400 грн

Пенсіонерки на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року представництво Естонської ради у справах біженців в Україні відкрило реєстрацію на програму з надання грошової допомоги вразливим домогосподарствам, зокрема пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним родинам, що постраждали через війну або виснажили заощадження. Прийом заявок доступний для жителів трьох українських регіонів на ведення сільського господарства.

Про те, кому доступна можливість оформлення нового виду допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де і хто може отримати виплати від Естонії

Йдеться про реалізацію програми, покликану підтримати самостійне виробництво продуктів харчування для покращення продовольчої безпеки для найбільш вразливих домогосподарств, які постраждали через збройний конфлікт.

Дія програми охоплює три області України:

Запорізький район Запорізької області;

Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

Криворізький, Нікопольський та Сінельниківський райони Дніпропетровської області.

Важливо мати хоча б одну вразливість:

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Домогосподарства, де є особи з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими чи хронічними хворобами та ті, кому потрібне дороге лікування та догляд; Родини, де є тільки люди похилого віку (від 60 років), включно з самотніми людьми; Домогосподарства, де хоча б один член родини віком 50-59 років безробітний; Родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей; Домогосподарства, у яких є вагітні жінки та діти до двох років; Родини з дітьми віком до 18-ти років, де є лише мати чи батько; Домогосподарства, де всі члени віком 18-49 років не мають роботи; Родини, де є ветерани війни, які завершили несення служби; Молоді родини (віком до 24 років включно).

Розміри допомоги та як зареєструватися у програмі

У рамках програми допомоги передбачені кілька видів господарської діяльності, на які можуть бути надані виплати. Йдеться про тих, хто займається:

Виробництвом продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті/в теплиці — 16 600 грн;

Виробництвом яєчної/м’ясної продукції (розведенням птиці, свиней, кролів, нутрій) — 12 780 грн.

Виробництвом молочної продукції (розведенням корів, кіз, овець) — 17 381 грн.

Відповідні виплати за одним із видів діяльності будуть надані одноразовим платежем.

Громадяни, які підпадають під умови та бажають отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців в Україні, повинні заповнити спеціальну форму для попередньої реєстрації та підготувати такі документи:

довідку переселенця (переміщені понад пів року тому);

медичну довідку про наяність поранення/отримання психологічних травм через бойові дії (з підписом та печаткою лікаря);

підтвердження втрати члена родини через війну;

довідку про інвалідність у результаті війни;

акт про руйновання чи пошкодження майна;

підтвердження факту проживання в населеному пункті зі списку територій, де ведуться/велися бойові дії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Карітас України" у місті Кам'янське Дніпропетровської області запустив новий проєкт фінпідтримки. Організація тепер також надає кошти на оплату вирішення юридичних питань. Зокрема, пріоритетними у наданні виплат будуть вразливі категорії людей: особи з інвалідністю, громадян похилого віку, яким понад 55+ років.

Також Новини.LIVE писали, що в Чернігівській області діє програма з надання фінансової допомоги від UHF. У її рамках можна отримати гроші на ремонти будинків, куплені чи орендовані. Виплати надають тільки переселенцям. У списку на допомогу, зокрема, багатодітні та малозабезпечені, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю або тяжкими хворобами.