Виплати до 32 тис. грн — Карітас приймає заявки на гранти до 31 січня

Чоловік та жінка з паперами. Фото: Freepik

До кінця січня 2026 року в Івано-Франківської області жителі можуть долучитися до грантової програми, в рамках якої передбачене надання грошової допомоги на розвиток чи започаткування бізнесу, а також на перенавчання. Учасникам виплатять до 32 тис. грн.

Про те, як долучитися до проєкту, повідомляють Новини.LIVE.

Що передбачає грантова програма

"Благодійний Фонд "Карітас — Львів УГКЦ", який заснували у 1996 році Львівська Архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви та Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", проводить збір заявок на проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" з надання допомоги громадянам під час війни.

В рамках ініціативи, українські домогосподарства можуть отримати фінансові гранти на бізнес чи власну перекваліфікацію. Грошову допомогу можна буде витратити на розвиток власної справи чи навчання, купівлю необхідного обладнання для ведення бізнесу.

Як зазначають у фонді, метою відповідного проєкту є надання фінансових ресурсів для родин, яких війна змусила залишити власні оселі. Таким чином, внутрішнім переселенцям (ВПО) буде надана додаткова підтримка, окрема від державної. Гранти дадуть змогу дещо поліпшити стан виробництва агропродукції/тваринництва чи розвинути здібності в іншій діяльності.

Взяти участь у проєкті можна, дотримавшись двох ключових умов:

заявник має офіційний статус внутрішнього переселенця;

не було аналогічної фінансової допомоги на агродіяльність за останній рік.

Розмір грошової допомоги та інші нюанси

Згідно з умовами програми, учасники проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" отримають гранти на сільське господарство. Розмір такого виду допомоги становить 32,4 тис. грн. Кошти можна спрямувати на необхідні ресурси (купівлю насіння, добрив, кормів, обладнання, худоби, на потреби у птахівництві, садівництві, ягідництві, на ветеринарну допомогу та ремонт).

Окрім того, будуть доступні бізнес-гранти. Розмір такого виду фінпідтримки теж становить 32,4 тис. грн. Кошти дозволяється використати на покращення показників торгівлі, на поліпшення надання сервісів та здійснення ремонтів.

Проєкт передбачає надання грантової допомоги для професійного навчання/перекваліфікації. Розмір такого виду допомоги не буде перевищувати 32,4 тис. грн. Цими грошима можна буде розрахуватися за курс навчання для перекваліфікації.

Уточнити подробиці щодо проєкту можна у БФ "Карітас — Львів УГКЦ", що втілює його у західних регіонах. Проєкт також діє у Тернопільській, Чернівецькій та Львівській областях. Для попередньої реєстрації необхідно подати анкету до 31 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що в низці регіонів ГО "Fight For Right" надає підтримку тим, хто постраждав від війни. Також на виплати можуть претендувати люди з інвалідністю з числа ВПО.

Ще повідомлялося, що ЮНІСЕФ продовжує надавати допомогу на зимовий період. Виплати можуть отримати самотні матері чи батьки, багатодітні родини у прифронтових регіонах.