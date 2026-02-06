Виплати в Україні — хто і де може долучитися до програми з грантами до 144 тис. грн

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У лютому 2026 року в одному з прифронтових регіонів триває реєстрація на отримання фінансових грантів від Товариства Червоного Хреста України. В її рамках громадяни зможуть отримати максимально 144 тис. грн.

Про те, хто і де зможе долучитися до програми, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Грантова програма з фінансуванням до 144 тис. грн

Йдеться про програму підтримки мікробізнесу організації Товариства Червоного Хреста у Сумській області.

Її планують реалізувати в регіоні до травня 2026 року в Грунській сільській громаді та Чернеччинській сільській громаді з можливим розширенням географії до міста Охтирка.

Програма передбачає:

підтримку 20 найкращих бізнес-ідей;

надання гранту (двома траншами по 50%);

розвиток/відновлення мікробізнесу;

консультаційну підтримку у підготовці бізнес-плану.

Долучитися до програми можуть домогосподарства з рівнем доходу на одного члена до 20 тис. грн. Також важливо належати щонайменше до однієї з таких категорій:

Домогосподарства з особами від 65 років; Багатодітні родини/самотня матір чи батько з дітьми; Домогосподарства з людьми з інвалідністю.

У межах програми домогосподарства ВПО і місцевого населення зможуть отримати мікрогранти на бізнес: 20 найкращим бізнес-ідеям надать до 144 тис. грн допомоги.

"Подати свою бізнес-ідею можуть домогосподарства місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з реєстрацією (після 24.02.2022 р.) зазначених вище територій, які мають можливість проводити господарську діяльність на цих територіях (започаткувати, розвинути або відновити релоковану (перенесену на нове місце) власну справу)", — йдеться у повідомленні.

Умови програми. Джерело: Товариство Червоного Хреста

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для того, щоб взяти участь у програмі Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, заявники мають заповнити онлайн-анкету учасника та зібрати пакет документів до 10 лютого 2026 року.

Детальну інформацію щодо реалізації програми можна дізнатися за такими контактами:

8 067 418 59 90;

0 800 33 26 56;

адреса: м. Суми, вул. Троїцька, 1.

Товариство Червоного Хреста України є найбільшою гуманітарною організацією в країні, що реагує на всі надзвичайні ситуації, надаючи допомогу тим, хто її потребує найбільше.

Раніше ми розповідали, що взимку українці можуть отримати 10,8 тис. грн від Спілки Робочих Самаритян Німеччини. Відомо, де саме діє програма для реєстрації.

Також повідомлялося про проєкт допомоги переселенцям у Полтавській області. Його реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава".