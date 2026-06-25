Выплаты для ВПЛ на 6 месяцев: где и кому доступна помощь на аренду

Люди с бумагами, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года жителям шести украинских регионов предоставлена возможность получить денежную помощь на возмещение стоимости аренды жилья в течение шести месяцев от благотворительного фонда "Право на защиту" и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Подать заявки смогут граждане, которых война заставила покинуть свои дома.

О том, какие выплаты могут получить граждане, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь на аренду

По информации фонда присоединиться к участию в проекте смогут украинские семьи, проживающие в таких областях:

в г. Киеве и Киевской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Кировоградской;

Полтавской;

Харьковской.

"БФ "Право на защиту" вместе с УВКБ ООН предоставляет возможность получить помощь в оплате аренды жилья на 6 месяцев для ВПЛ и лиц, вернувшихся из-за границы", — говорится в сообщении.

В рамках программы помощь смогут оформить домохозяйства:

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В составе которых есть внутренние переселенцы после 24.02.2022 года, переехавшие более 6 месяцев назад; Состоящие из эвакуированных лиц, которые в течение 6 месяцев переехали из-за угрозы безопасности, в частности из оккупированных районов, территорий, где продолжаются активные боевые действия; В составе которых есть лица, вернувшиеся на постоянное место жительства (не более года назад) после выезда за границу из-за боевых действий после 24.02.2022, имеют проблемы в финансах, нуждаются в срочной помощи для стабилизации условий жизни, поскольку жилье расположено в зоне активных боевых действий, повреждено или разрушено.

Выплаты предоставят при условии, что такие лица:

проживают в местах временного размещения и общежитиях;

в частном жилье под угрозой выселения (нет возможности платить за аренду/через продажу жилья/возвращение собственников);

в частном жилье с ненадлежащими условиями из-за аварийности, перенаселения, опасности.

Как подать заявку на участие в программе и другие нюансы

Согласно правилам программы, для предварительной регистрации в программе БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН граждане должны заполнить специальную анкету. Однако организаторы отмечают, что заполнение формы не гарантирует автоматическое получение помощи.

Проект рассчитан на семьи, которые при необходимости переезда смогут сами найти новое жилье для аренды и имеют сумму средств для оплаты первых двух месяцев аренды (расходы впоследствии проект компенсирует).

Оказанную помощь можно будет использовать только для оплаты аренды жилья.

Важно также соблюдение следующих условий:

заявители ранее не получали аналогичную финансовую помощь на аренду;

есть план по улучшению собственного экономического положения для последующей самостоятельной оплаты аренды. Речь идет о намерении по трудоустройству, переобучению, открытию бизнеса.

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