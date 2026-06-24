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Главная Финансы Украинцы получат от Каритас 12 300 грн: что нужно сделать

Украинцы получат от Каритас 12 300 грн: что нужно сделать

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Дата публикации 24 июня 2026 13:00
Выплаты от Каритас в июне: как и где можно оформить помощь в размере 12 300 грн
Пожилые люди и денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" продолжает оказывать денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, 24 июня 2026 года обратиться за выплатами можно будет еще в одном из украинских регионов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение фонда.

Кто может оформить разовые выплаты от Каритас в июне

По данным организаторов, обратиться за оформлением денежной помощи могут граждане в Полтаве и области, куда переехали на временной основе в связи с оставлением собственных домов из-за опасности для жизни и здоровья.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" начинает регистрацию на получение денежной помощи по программе UCT2 для эвакуированных домохозяйств", — говорится в сообщении.

Как отмечается, местное отделение благотворительного фонда оказывает финансовую поддержку гражданам, прибывшим в регион в течение полутора месяцев.

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В рамках программы эвакуированные семьи получат денежную помощь на каждого человека. Однако выплаты не предусмотрены для тех, кто уже получал аналогичную поддержку от других благотворителей.

Обратиться за ними граждане могут, если соответствуют двум ключевым условиям:

  1. Домохозяйства были эвакуированы (самостоятельно/принудительно) из-за боевых действий, обстрелов, официальных решений об эвакуации (в течение последних 45 дней).
  2. Наличие справки о статусе внутренне перемещенного лица (выданной не более 45 дней назад) или другого подтверждения переезда.

Размер помощи и куда обратиться для оформления

По данным организаторов, для того чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи от БФ "Каритас Полтава", граждане должны обратиться в среду, 24 июня, по адресу: г. Полтава, ул. Гоголя, 28.

Согласно правилам программы, предусмотрено предоставление суммы в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет об одноразовой выплате, которая покроет три месяца базовых потребностей.

С собой необходимо иметь личные документы.

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Контакты. Источник: Каритас

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто еще получил право на денежную помощь от UNHCR Ukraine. Организация открыла регистрацию на выплаты в двух городах Львовской области в июне. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить предварительную анкету. Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Запорожском регионе действует программа фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". В ее рамках гражданам будут предоставлены выплаты в размере 10 800 грн с расчетом на шесть месяцев. Средства могут получить семьи с детьми, домохозяйства с низким уровнем дохода, а также пенсионеры.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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