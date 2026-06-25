Выплаты в 19 400 грн: кому и где предусмотрена денежная помощь на зиму

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 17 августа 2026 года жители одного из украинских городов могут подать заявки на регистрацию в программе помощи в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов. В ее рамках наиболее уязвимые категории граждан смогут оформить единовременную выплату на покупку твердого топлива в размере 19 400 грн.

О том, кому и где предоставлено право на выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому предусмотрена помощь на зиму в 19 400 грн

Как отмечают организаторы, программа по предоставлению материальной помощи на твердое печное бытовое топливо доступна в городе Сумы. Обратиться за выплатами могут домохозяйства, у которых нет централизованного отопления.

"Получить помощь могут граждане, фактически проживающие в Сумской ГТГ в помещениях, отапливаемых твердым печным топливом", — говорится в сообщении.

Денежная помощь будет выплачиваться единовременно на холодный сезон в порядке приоритетности, что будет зависеть от наличия категории уязвимости. Речь идет о:

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Получателях субсидии на покупку твердого печного бытового топлива; Льготниках, получающих помощь на твердое печное бытовое топливо; Одиноких нетрудоспособных лицах пенсионного возраста; Одиноких матерях или родителях, не состоящих в браке, или в случае смерти одного из родителей, получающих помощь для одиноких; Гражданах, которым оказывается помощь при рождении ребенка; Многодетных семьях; Лицах с инвалидностью и членах их семей, а также семей, где есть дети с инвалидностью; Семьях, имеющих статус внутриперемещенных лиц; Детских домах семейного типа; Приемных семьях.

Как будут выплачивать и куда обращаться за помощью

Согласно правилам программы, жители Сум могут подавать заявления на получение финпомощи на твердое печное бытовое топливо до 17 августа текущего года.

Денежную помощь будут выплачивать единовременно за отопительный сезон в размере 19 400 грн по приоритетности. А именно:

в первую очередь — для домохозяйств, где есть наиболее уязвимые лица;

во вторую очередь при наличии финансирования — для домохозяйств, члены которого отнесены хотя бы к одной категории уязвимости;

в третью очередь, если хватит финансирования — для домохозяйств, члены которого не относятся к категориям уязвимости.

Оформить выплаты можно будет в департаменте и на удаленных рабочих местах.

Уточнить детали можно по номерам телефонов:

788-888 (многоканальный);

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может оформить разовую выплату от Каритаа в июне. Обратиться за помощью могут жители Полтавы и области. По правилам, гражданам предоставят до 12 300 грн на каждого человека. Единовременная выплата покроет три месяца основных потребностей.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто может получить право на финпомощь от UNHCR Ukraine. Стартовало открытие регистрации на выплаты в нескольких городах Львовского региона в июне. Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо заполнить анкету. Средства будут предоставлены внутренне перемещенным лицам и беженцам.