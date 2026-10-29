Людина тримає кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року жителі Полтавської області, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть оформити грошову допомогу на кожного в родині. Реєстрація буде можлива лише протягом 45 днів після здійснення переміщення з інших регіонів.

Про те, кому передбачене право на виплати та як їх оформити, розповідають Новини.LIVE.

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Хто з ВПО може отримати грошову допомогу восени

Йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області" представництвом благодійного фонду "Карітас України". Реєстрація відкрилась у місті Горішні Плавні.

У його рамках відкрито можливість отримання грошової допомоги для евакуйованих домогосподарств, які оформили довідку про статус внутрішньо переміщеної особи не більше 45 днів тому.

Розмір допомоги та умови програми

Всі члени родини, які будуть зареєстровані, зможуть розраховувати на одноразову виплату, що покриє три місяці базових життєвих потреб. Місцевий осередок благодійного фонду "Карітас України" гарантує надання для кожного в родині по 12 300 грн.

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При цьому важливо дотриматися умови: громадяни не отримували подібної грошової допомоги від Карітас чи інших організацій протягом останніх шести місяців.

Допомога надається за визначеними критеріями та за умови, що домогосподарства евакуювалися (самостійно чи примусово) внаслідок бойових дій, обстрілів або офіційних рішень про евакуацію, а переїзд відбувся протягом 1,5 місяця.

Що необхідно для реєстрації на фіндопомогу

Громадяни, які відповідають умовам та хочуть долучитися до програми представництва благодійного фонду "Карітас України", повинні прибути 29 жовтня 2026 року у приймаючій громаді за адресою: м. Горішні Плавні, провулок Молодіжний, 6-А.

Для реєстрації потрібно надати:

Паспорт/інший документ, що посвідчить особу (закордонний паспорт/посвідку на постійне проживання); Ідентифікаційний код; Довідку ВПО (за наявності, до 45 днів); Банківські реквізити IBAN (на очільника родини); Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Водночас кількість членів домогосподарства не обмежується.

Уточнити деталі щодо програми допомоги можна за номерами:

050 305 50 80;

050 888 70 29.

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Дніпропетровської області "Карітас України" надасть грошову допомогу у вигляді ваучерів на ліки. Їх зможуть отримати вразливі категорії українців, зокрема, майбутні і молоді матері. Передбачається, що ваучери будуть на суму 2 100 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ПФУ закликав громадян, які мають спецстатуси, подати заяву на грошову допомогу до Дня Незалежності. Там розповіли, які необхідні документи та як правильно це зробити. Отримати допомогу можна, подавши заявку до 1 листопада поточного року. Це можна зробити дистанційно — через портал е-послуг ПФУ.