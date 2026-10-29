Грошова допомога для українок: хто отримає ваучери на 2 100 грн
У жовтні 2026 року місцеві осередки благодійного фонду "Карітас України" реалізують кілька цільових програм, що передбачають різні види грошової допомоги для вразливих категорій українців. Зокрема, майбутні і молоді матері можуть отримати ваучери на ліки на суму 2 100 грн.
Про те, де і хто може скористатися таким видом підтримки, розповідає видання Новини.LIVE.
Що передбачає новий вид допомоги у вигляді ваучерів від Карітас
Йдеться про ініціативу з підтримки майбутніх і молодих матерів у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Вона передбачає надання ваучерів на медикаменти та консультації.
"Відкрито реєстрацію для вагітних жінок та мам, які годують грудьми. У межах допомоги можна отримати ваучер на ліки та сертифікат на консультацію з грудного вигодовування", — йдеться у повідомленні.
Розмір допомоги та хто може звернутися за підтримкою
Проєкт, що реалізують, покликаний надати підтримку жінкам, які потребують елементарної базової допомоги у період вагітності та після появи малюка.
У його рамках жінки зможуть отримати два види допомоги. А саме ваучери:
- на придбання необхідних ліків;
- консультації з грудного вигодовування
Згідно з правилами, кожній заявниці передбачається надання ваучерів номіналом 2 120 грн.
Як зареєструватися у програмі та необхідні документи
Жінки, які перебувають на етапі вагітності чи вже народили малюка, можуть звернутися до представництва благодійного фонду "Карітас України" у місті Кам'янське.
Для участі необхідно заповнити спеціальну анкету для попередньої реєстрації.
Також потрібно підготувати:
- Рецепт лікаря у паперовому або роздрукованому електронному вигляді, виданий не більш ніж місяць тому;
- Паспорт громадянина;
- Ідентифікаційний код;
- Медичну картку вагітної;
- Свідоцтво про народження дитини;
- Документ, що підтвердить соціальну вразливість (за наявності).
Також деталі програми можна уточнити за таким контактним номером телефону: 099 862 28 71.
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