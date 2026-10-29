Жінка тримає гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року місцеві осередки благодійного фонду "Карітас України" реалізують кілька цільових програм, що передбачають різні види грошової допомоги для вразливих категорій українців. Зокрема, майбутні і молоді матері можуть отримати ваучери на ліки на суму 2 100 грн.

Про те, де і хто може скористатися таким видом підтримки, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає новий вид допомоги у вигляді ваучерів від Карітас

Йдеться про ініціативу з підтримки майбутніх і молодих матерів у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Вона передбачає надання ваучерів на медикаменти та консультації.

"Відкрито реєстрацію для вагітних жінок та мам, які годують грудьми. У межах допомоги можна отримати ваучер на ліки та сертифікат на консультацію з грудного вигодовування", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги та хто може звернутися за підтримкою

Проєкт, що реалізують, покликаний надати підтримку жінкам, які потребують елементарної базової допомоги у період вагітності та після появи малюка.

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У його рамках жінки зможуть отримати два види допомоги. А саме ваучери:

на придбання необхідних ліків;

консультації з грудного вигодовування

Згідно з правилами, кожній заявниці передбачається надання ваучерів номіналом 2 120 грн.

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Жінки, які перебувають на етапі вагітності чи вже народили малюка, можуть звернутися до представництва благодійного фонду "Карітас України" у місті Кам'янське.

Для участі необхідно заповнити спеціальну анкету для попередньої реєстрації.

Також потрібно підготувати:

Рецепт лікаря у паперовому або роздрукованому електронному вигляді, виданий не більш ніж місяць тому; Паспорт громадянина; Ідентифікаційний код; Медичну картку вагітної; Свідоцтво про народження дитини; Документ, що підтвердить соціальну вразливість (за наявності).

Також деталі програми можна уточнити за таким контактним номером телефону: 099 862 28 71.

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