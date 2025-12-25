Виплати для жінок — хто може отримати грошову допомогу у розмірі 42 тис. грн

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" приймає заявки на грошову допомогу від українок, які займаються бізнесом чи громадською діяльністю. Розмір допомоги становить близько 42 тис. грн у 2025 році.

Про це повідомляє пресцентр фонду в Instagram.

Детальніше про грошову програму для українок

Як зазначається, БФ "Жіночі можливості в Україні" реалізує кілька проєктів з підтримки жінок, які працюють в громадських та благодійних організаціях чи ведуть власну справу заради спільного добробуту. Зокрема, доступна грантова тревел-програма, що передбачає надання коштів на покриття витрат для подорожей на різноманітні важливі громадські чи бізнес-заходи за кордоном.

За даними організаторів, відповідні поїздки для участі в міжнародних заходах покликані забезпечити обмін досвідом, підвищити кваліфікацію, розширити контакти чи втілити власні проєкти та ідеї. Фонд покриє витрати тим, хто хоче взяти участь у виставках, конференціях, бізнес-навчаннях за кордоном, заходах із виведення продукції, товарів та сервісів на глобальний ринок.

"Тревел-гранти — це можливість для жінок, які: працюють у громадських або благодійних організаціях, розвивають власний соціально орієнтований бізнес, діють на благо суспільства", — пояснюють організатори.

Долучитися до програми можуть дві групи жінок:

Якщо є представницями недержавних жіночих громадських/благодійних фондів і не є членами органів управління; Якщо є фізичними особами-підприємицями.

За програмою, українки отримають грошову допомогу до 42 тис. грн (1 тис. доларів). Розмір гранту буде залежати від рішення фонду, що ухвалять протягом 14 календарних днів.

Як жінкам долучитися до грантової програми

Для того, щоб взяти участі у програмі допомоги, необхідно подати онлайн-заявку. За правилами, від однієї організації можна робити запити не більш ніж двом громадянам на один захід. Дедлайн подання заявки — не пізніше ніж за три тижні до поїздки.

Пріоритет у наданні грантових коштів буде надано:

громадським/благодійним організаціям чи бізнесу, що сприяє феміністичному руху/гендерній рівності;

лікарям, які займаються інноваціями;

соціально відповідальному бізнесу;

активістам, журналістам для посилення іміджу країни;

викладачам, власникам мовних шкіл;

активістам для захисту прав людини;

бізнесу, агенціям, що пропонують унікальні продукти на світових ринках;

режисерам, продюсерам, які презентують проєкти українського виробництва за кордоном.

