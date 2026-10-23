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Главная Финансы Денежная помощь для пенсионеров: кто и где получит 4 100 грн

Денежная помощь для пенсионеров: кто и где получит 4 100 грн

Ua ru
23 октября 2026 11:04
Выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью: где можно получить 4 100 грн в октябре Freepik
Пожилые люди. Фото: Freepik

Осенью 2026 года представители благотворительного фонда "Право на защиту" открыли регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи в максимальном размере 4 100 грн, которая будет выплачиваться в течение трех месяцев. Воспользоваться этим правом могут уязвимые категории населения (в частности, пожилые люди и лица с инвалидностью) в регионе, подвергающемся усиленным российским обстрелам.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

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Кто и где может подать заявку в БФ "Право на защиту"

Как отмечается, благотворители продолжают работать в населенных пунктах Сумской области, где фактически ежедневно открывается регистрация для разных громад. В частности, сейчас подать заявку могут жители Недригайловской громады.

К участию приглашаются переселенцы и беженцы при условии соблюдения определенных сроков перемещения. Выплаты будут доступны:

  1. Домохозяйствам, оформившим статус ВПЛ в течение последних 45 дней в связи с угрозами/эвакуацией;
  2. Семьям, перемещенным от 46 дней до полугода в связи с обстрелами/принудительным выселением;
  3. Домохозяйствам, которые выезжали за пределы страны после 24 февраля 2022 года и вернулись на родину (в течение трех месяцев назад и до года);
  4. Семьям, которые после выезда в другие области вернулись на прежний адрес проживания (от трех месяцев до одного года).

Важные нюансы для получения права на финпомощь

Приоритетное право на оформление выплат будут иметь домохозяйства, имеющие уязвимости:

Читайте также:
  • Домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми (от 60 лет);
  • Семьи, возглавляемые одинокими совершеннолетними лицами, в которых есть несовершеннолетние дети;
  • Многодетные семьи;
  • Домохозяйства, в которых есть дети в возрасте до двух лет;
  • Семьи с беременными женщинами;
  • Домохозяйства, в которых проживают лица с инвалидностью/заболеваниями.

Сумма дохода на одного человека не должна превышать 8 300 грн в месяц.

Размер помощи и порядок подачи заявки

Сумма помощи составит 3 600 или 4 100 грн на одного человека в месяц. Ее будут начислять в течение трех месяцев.

Подать заявку могут домохозяйства, соответствующие условиям регистрации, позвонив по номеру пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Недригайловской громады! Открыта запись в очередь на прием в с. Недригайлов на 26 октября 2026 года (понедельник), регистрация осуществляется по телефону", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители четырех областей получат денежную помощь в рамках программы при финансовой поддержке Швейцарии. Гранты будут предоставлены в качестве помощи на развитие бизнеса. По условиям программы, в среднем можно будет получить 2 600 долларов.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре в Сумской области благотворители "Angels of Salvation" окажут зимнюю поддержку. В рамках программы некоторым домохозяйствам с печным отоплением предусмотрена помощь на дрова, топливные брикеты, каменный уголь и древесные пеллеты на холодный сезон.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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