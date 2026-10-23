Люди похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2026 року представники благодійного фонду "Право на захист" відкрили реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги у максимальному розмірі 4 100 грн, яку виплачуватимуть протягом трьох місяців. Скористатися відповідним правом можуть вразливі категорії населення (зокрема люди похилого віку та особи з інвалідністю) у регіоні, що перебуває під посиленими російськими обстрілами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

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Хто і де може подати заявку до БФ "Право на захист"

Як зазначається, благодійники продовжують працювати у населених пунктах Сумського регіону, де фактично щодня відкривається реєстрація для різних громад. Зокрема, зараз подати заявку можуть жителі Недригайлівської громади.

Запрошують до участі переселенців та біженців за умови дотримання певних термінів переміщення. Виплати будуть доступні:

Домогосподарствам, які оформили статус ВПО протягом останніх 45 днів на тлі загроз/евакуації; Родинам, переміщеним від 46 днів до пів року на тлі обстрілів/примусового виселення; Домогосподарствам, які виїжджали за межі країни після 24 лютого 2022-го та повернулись на батьківщину (упродовж трьох місяців тому та до року); Родинам, які після виїзду в інші області повернулись на колишню адресу проживання (від трьох місяців до одного року).

Важливі нюанси для права на фіндопомогу

Пріоритетне право на оформлення виплат матимуть господарства, які мають вразливості:

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Домогосподарства, які очолюють люди похилого віку (від 60 років);

Родини, які очолюють самотні повнолітні особи, є неповнолітні діти;

Багатодітні родини;

Домогосподарства, де є діти віком до двох років;

Родини з вагітними жінками;

Домогосподарства, де є особи з інвалідністю/хворобами.

Сума доходу на одну особу не повинна перевищувати 8 300 грн на місяць.

Розмір допомоги та як подати заявку

Сума допомоги становитиме 3 600 або 4 100 грн на одну особу на місяць. Їх нараховуватимуть протягом трьох місяців.

Подати заявку можна домогосподарствам, які відповідають умовам реєстрації, зателефонувавши за номером пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Недригайлівської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у с. Недригайлів на 26 жовтня 2026 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени жителі чотирьох областей отримають грошову допомогу у рамках програми за фінпідтримки Швейцарії. Гранти нададуть як допомогу на розвиток бізнесу. За умовами програми, у середньому можна буде отримати 2 600 доларів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні на Сумщині благодійники "Angels of Salvation" нададуть зимову підтримку. За програмою, деяким домогосподарствам з пічним опаленням передбачена допомога на дрова, паливні брикети, кам'яне вугілля, деревні пелети на холодний сезон.