Виплати людей з інвалідністю і не тільки — де діє програма підтримки Fight For Right

Жителі низки українських регіонів можуть долучитися до кількох програм фінансової підтримки від громадської організації "Fight For Right/Боротьба за права". Зокрема, звернутися за підтримкою можуть ті, хто постраждав від війни, а також громадяни з інвалідністю, адже організатори постійно шукають нові ресурси для допомоги ще більшій кількості людей.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби організації у Facebook.

Що варто знати про допомогу від Fight For Right

За словами організаторів, у 2026 році вони продовжують підтримувати українське населення, яких торкнулася війна. У фокусі уваги — найбільш вразливі категорії громадян.

Різні види програм покликані підтримати внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян, у яких є інвалідність, тих, хто безпосередньо постраждав від війни і позбавлений фінансової опори.

В основному дія проєктів охоплює Запорізьку, Дніпропетровську та Полтавську області, однак переселенці можуть звертатися із інших прифронтових регіонів, яким дійсно потрібна допомога.

Зокрема, організатори надали допомогу людям за проєктом "Help Localisation Facility". В його рамках підтримку отримали ті, хто набув групу інвалідності за попередні дев’ять місяців.

Також функціонував проєкт "From Loss to Resilience", в межах якого громадянам надали фінансову підтримку на базові потреби у сумі 4,2 тис. грн.

Контакти, за якими можна звертатися за допомогою

Громадяни, які підпадають під умови, зокрема, мешкають у Дніпропетровській чи Запорізькій області, і хочуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right", можуть звернутися:

На гарячу лінію: 0 800 30 66 33;

На електронну пошту: help@ffr.org.ua.

Проте українців попередили, що сам запит ще не є гарантією на отримання права на фінансову допомогу. Організатори пояснюють, що ретельно вивчають всі заявки, однак кошти, у першу чергу, надають тим, хто їх потребує найбільше.

"Ми уважно розглядаємо всі заявки, але ресурси гуманітарної допомоги обмежені. Робимо все можливе, щоб підтримка дісталася тим, хто у найбільшій потребі. Ми зв’язуємося лише з тими, кого було відібрано для отримання допомоги. Якщо цього разу ви не отримали відповідь — це не означає, що ми не побачили вашу заявку. Ми постійно шукаємо нові ресурси, щоб допомогти ще більшій кількості людей", — пояснили в організації.

