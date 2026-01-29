Видео
Главная Финансы Денежная помощь для людей с инвалидностью — где доступна зимой

Денежная помощь для людей с инвалидностью — где доступна зимой

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:00
Выплаты для людей с инвалидностью — Fight For Right окажет финансовую поддержку на полгода
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Этой зимой украинские граждане, которые имеют инвалидность, и оставили собственное жилье из-за военных действий, могут оформить денежную помощь от общественной организации "Fight For Right". Такой возможностью могут воспользоваться новые жители двух регионов.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Программа поддержки граждан с инвалидностью

Как рассказали в ОО "Fight For Right", только за последний месяц из Донецкой области выехали около 7 тыс. человек, среди которых есть лица с инвалидностью. Перед всеми ими возникла необходимость в поиске жилья для аренды, однако для многих основной проблемой является нехватка средств на аренду и оплату жилищно-коммунальных счетов.

В связи с этим многие из них вынуждены проживать во временных приютах, общежитиях, где нет надлежащих условий, а вернуться домой многим некуда.

Именно для таких случаев действует программа поддержки эвакуированных людей с инвалидностью. Fight For Right совместно с Fund for Local Development и Première Urgence Internationale предоставляют возможность гражданам получить финансовую помощь.

Таким правом могут воспользоваться граждане, прибывшие из опасных районов в Запорожскую или Днепропетровскую области.

В рамках проекта предусмотрено предоставление финансовой помощи для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на аренду жилья и/или коммунальные услуги, на период до полугода.

Как зарегистрироваться в программе помощи

ОО "Fight For Right" открыла форму предварительного набора заявок для людей с инвалидностью на предоставление денежных компенсаций за аренду жилья или за жилищно-коммунальные услуги.

Среди основных условий для подачи заявки на выплаты:

  • наличие официально подтвержденного статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • документы, подтверждающие инвалидность или ограниченную мобильность;
  • официальные документы с подтверждением повреждения или уничтожения жилья.

В организации отметили, что заполнение формы не гарантирует предоставления помощи. Речь идет о предварительном отборе.

"После подачи заявки команда проекта свяжется с отобранными заявителями/заявительницами для уточнения информации и проверки документов", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что до 8 февраля в одном из регионов действует программа по предоставлению бизнес-грантов на сельское хозяйство. В ее рамках можно будет получить денежную помощь до 185 тыс. грн.

Также сообщалось, что в ряде областей граждане могут получить помощь от БФ "Право на защиту". Средства предоставят уязвимым категориям населения, в частности пожилым гражданам.

финансовая помощь деньги инвалидность помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
