Україна
Грошова допомога для людей з інвалідністю — де доступна взимку

Грошова допомога для людей з інвалідністю — де доступна взимку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:00
Виплати для людей з інвалідністю — Fight For Right надасть фінансову підтримку на пів року
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Цієї зими українські громадяни, які мають інвалідність, та залишили власне житло через воєнні дії, можуть оформити грошову допомогу від громадської організації "Fight For Right". Такою можливістю можуть скористатися нові жителі двох регіонів. 

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Програма підтримки громадян з інвалідністю

Як розповіли в ГО "Fight For Right", лише за останній місяць з Донеччини виїхали близько 7 тис. людей, серед яких є особи з інвалідністю. Перед усіма ними постала потреба в пошуку житла для оренди, однак для багатьох основною проблемою є нестача коштів на оренду та сплату житлово-комунальних рахунків. 

У зв'язку з цим багато хто з них вимушений проживати в тимчасових притулках, гуртожитках, де немає належних умов, а  повернутися додому багатьом немає нікуди.

Саме для таких випадків діє програма підтримки евакуйованих людей з інвалідністю. Fight For Right спільно з Fund for Local Development та Première Urgence Internationale надають можливість громадянам отримати фінансову допомогу.

Таким правом можуть скористатися громадяни, які прибули з небезпечних районів у Запорізьку або Дніпропетровську області.

У рамках проєкту передбачене надання фінансової допомоги для покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оренду житла та/або комунальні послуги, на період до пів року.  

Як зареєструватися у програмі допомоги

ГО "Fight For Right" відкрила форму попереднього набору заявок для людей з інвалідністю на надання грошових компенсацій за оренду житла або за житлово-комунальні послуги.

Серед основних умов для подання заявки на виплати:

  • наявність офіційно підтвердженого статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • документи, що підтвердять інвалідність чи обмежену мобільність;
  • офіційні документи з підтвердженням пошкодження або знищення житла.

В організації зауважили, що заповнення форми не гарантує надання допомоги. Йдеться про попередній відбір.

"Після подання заявки команда проєкту зв’яжеться з відібраними заявниками/заявницями для уточнення інформації та перевірки документів", — йдеться у повідомленні.
 
Раніше ми розповідали, що до 8 лютого в одному з регіонів діє програма з надання бізнес-грантів на сільське господарство. В її рамках можна буде отримати грошову допомогу до 185 тис. грн. 

Також повідомлялося, що в низці областей громадяни можуть отримати допомогу від БФ "Право на захист". Кошти нададуть вразливим категоріям населення, зокрема літнім громадянам.   

фінансова допомога гроші інвалідність допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
