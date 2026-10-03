Работа в декрете: какие вакансии позволяют зарабатывать 37 тысяч гривен в Украине

Мама в декрете работает. Фото: magnific.com

В Украине стало больше вакансий, где работодатели готовы рассматривать кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе таких предложений стало примерно на 10 % больше, чем годом ранее. Самую высокую медианную зарплату среди профессий, где выросло количество таких вакансий, предлагают курьерам — 37,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные РБК.

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Какие вакансии стали более доступными для людей в декрете

Наиболее заметно за год увеличилось количество вакансий для копирайтеров. В августе предложений, в которых работодатели были готовы рассматривать кандидатов, находящихся в декрете, стало почти в пять раз больше. Медианная зарплата по этой профессии составляла 22 тысячи гривен.

Также существенно выросло количество вакансий для комплектовщиков — более чем в три раза. Медианная зарплата таких работников в августе составляла 27 тысяч гривен.

Больше возможностей появилось и для охранников и нянь. Количество соответствующих вакансий выросло на 99% и 95% соответственно, а медианные зарплаты составляли 27 тысяч и 18 тысяч гривен.

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Где зарплата достигает 37,5 тысяч гривен

Самую высокую медианную зарплату среди профессий, где стало больше предложений для кандидатов в декрете, зафиксировали у курьеров. В категории логистики, склада и доставки количество таких вакансий увеличилось на 65%, а медианная зарплата составила 37,5 тысяч гривен.

В то же время такая работа не обязательно означает возможность работать непосредственно из дома. Условия конкретной вакансии могут предусматривать передвижение по городу, определенный график или физическое присутствие, поэтому родителям стоит отдельно проверять формат занятости.

Какие зарплаты предлагают в сфере торговли

Рост количества вакансий для людей в декрете зафиксировали также в розничной торговле, продажах и закупках.

В частности, количество предложений для пекарей выросло на 62%, а медианная зарплата составила 33 тысячи гривен. Для продавцов количество вакансий увеличилось на 56%, а медианная оплата — до 28 тысяч гривен.

Также работодатели чаще искали кассиров — количество таких предложений выросло на 53%, а медианная зарплата составила 27 тысяч гривен. Для менеджеров по продажам количество вакансий увеличилось на 17%, а медианная зарплата — до 26 тысяч гривен.

Какая работа может подойти родителям с ребенком

Рост количества вакансий для кандидатов, находящихся в декрете, не означает, что все они предполагают удаленную или неполную занятость. Работодатели могут быть готовы рассматривать таких кандидатов, но условия работы остаются разными.

Среди профессий с положительной динамикой — контент-менеджеры, количество вакансий для которых увеличилось на 31%, а также уборщицы и повара — на 32%. Для горничных количество предложений выросло на 17%.

Отдельно стоит обратить внимание на копирайтинг и контент-менеджмент. Такие профессии потенциально проще совмещать с уходом за ребенком, если работодатель предлагает удаленную форму работы или гибкий график, но это нужно уточнять непосредственно при трудоустройстве.

Как изменились зарплаты

Вместе с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете изменились и медианные зарплаты по отдельным профессиям.

Наибольший рост зафиксирован у мерчендайзеров — почти в четыре раза, до 17 тысяч гривен. У копирайтеров медианная зарплата выросла на 76%, до 22 тысяч гривен, а у аниматоров — на 63%, до 22 тысяч гривен. Для воспитателей рост составил 32%, до 17 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине остаются открытыми вакансии с зарплатами 50–80 тысяч гривен и выше. В то же время высокая сумма в объявлении не всегда означает гарантированный доход, ведь часть зарплаты может зависеть от бонусов. Перед трудоустройством важно уточнить оклад, график, условия выплат и дополнительные расходы.

Также Новини.LIVE сообщали, что сверхурочная работа в определенных законом случаях должна оплачиваться в двойном размере. Если работник отработал больше установленной нормы по инициативе работодателя, эти часы могут считаться сверхурочными. При почасовой системе оплаты каждый такой час должен оплачиваться по двойной почасовой ставке.