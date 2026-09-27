Сколько можно заработать курьером: зарплаты по городам

Курьеры. Фото: УНИАН

Работа курьером может приносить украинцам от 30 до 50 тыс. гривен в месяц, а на некоторых вакансиях предлагают до 57 тыс. гривен. Зарплата зависит от города, транспорта и количества заказов. Больше всего могут заработать курьеры с собственным автомобилем. Им предлагают до 57 тыс. грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozora.robota.ua.

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Сколько зарабатывают курьеры в Украине

По состоянию на 24 сентября медианная зарплата курьера по вакансиям в Украине составляет 35 000 грн. Это означает, что половина вакансий предлагает меньше этой суммы, а половина — больше.

В августе медиана также составляла 35 000 грн. В то же время в марте она была выше — 36 500 грн, а в апреле и мае достигала 37 500 грн.

Больше всего вакансий для курьеров сейчас сосредоточено в крупных городах, где и уровень оплаты зачастую выше.

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По данным robota.ua, медианные зарплаты курьеров в разных городах Украины следующие:

Киев — 45 000 грн;

Днепр — 42 500 грн;

Черновцы — 45 000 грн;

Ивано-Франковск — 39 000 грн;

Львов — 36 750 грн;

Одесса — 35 000 грн;

Харьков — 32 750 грн;

Винница — 32 500 грн;

Тернополь — 32 500 грн;

Запорожье — 31 750 грн;

Чернигов — 28 500 грн.

То есть разница между самой высокой и самой низкой медианной зарплатой в этом списке составляет 16 500 грн в месяц.

Например, в Киеве медиана составляет 45 тыс. грн, тогда как в Виннице — 32,5 тыс. грн. Разница — 12 500 грн ежемесячно, или около 150 тыс. грн в год, если такая разница сохраняется в течение 12 месяцев.

В то же время эти цифры не означают гарантированную зарплату для каждого работника. Это статистика вакансий, поэтому фактическая сумма будет зависеть от конкретного работодателя, графика и объема выполненной работы.

Собственный автомобиль может повысить заработок

Отдельно на рынке труда выделяются вакансии для автокурьеров. По данным robota.ua, медианная зарплата по вакансиям автокурьера составляет 40 000 грн, тогда как для пешего курьера — около 10 500 грн.

Однако более высокий доход водителя не означает, что вся сумма останется в его кошельке. Если человек использует собственную машину, нужно учитывать расходы на топливо, техническое обслуживание, ремонт и износ автомобиля.

Поэтому при выборе вакансии стоит обращать внимание не только на цифру в объявлении, но и на то, кто оплачивает топливо и другие транспортные расходы.

Где можно зарабатывать до 57 тысяч гривен

Некоторые работодатели предлагают зарплату, которая существенно превышает общую медиану.

Например, Новая почта ищет в Виннице курьера с собственным автомобилем со зарплатой 40 000–57 000 грн. В вакансии указано, что компания компенсирует расходы на топливо. Для работы требуются водительские права категории B, собственный автомобиль и статус индивидуального предпринимателя.

То есть потенциально разница между медианной зарплатой курьера в Виннице и верхним пределом этой вакансии составляет 24 500 грн в месяц.

В то же время максимальная сумма, указанная в вакансии, — это не гарантированный заработок. Перед трудоустройством стоит уточнить, от чего зависит выплата и какие именно расходы компенсирует работодатель.

Выгодно ли работать курьером

Для человека, который ищет работу без офиса, доставка может стать источником дохода около 30–45 тыс. грн в месяц в зависимости от города и формата работы.

Наибольший потенциальный заработок предлагают вакансии, где требуется собственный автомобиль. Но здесь нужно вычесть расходы на эксплуатацию машины. Пешая доставка позволяет избежать расходов на топливо и ремонт авто, однако медианная зарплата по таким вакансиям значительно ниже.

Поэтому перед выбором работы стоит посчитать не только заявленные 40–50 тыс. грн, но и то, во сколько обойдётся ежедневный проезд к клиентам и обслуживание транспорта.

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Также Новини.LIVE сообщали о вакансиях с зарплатами от 100 тыс. грн. Такие суммы работодатели предлагают не только руководителям, но и отдельным специалистам в производстве, строительстве и технических профессиях. В то же время часть высоких зарплат зависит от премий или объема выполненной работы.