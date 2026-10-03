Робота в декреті: які вакансії дозволяють заробляти 37 тисяч гривень в Україні

Мама в декреті працює. Фото: magnific.com

В Україні побільшало вакансій, де роботодавці готові розглядати людей, які перебувають у декретній відпустці. У серпні таких пропозицій стало приблизно на 10% більше, ніж роком раніше. Найвищу медіанну зарплату серед професій, де зросла кількість таких вакансій, пропонують кур’єрам — 37,5 тисячі гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані РБК.

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Які вакансії стали доступнішими для людей у декреті

Найпомітніше за рік збільшилася кількість вакансій для копірайтерів. У серпні пропозицій, де роботодавці були готові розглядати кандидатів у декреті, стало майже у п’ять разів більше. Медіанна зарплата за цією професією становила 22 тисячі гривень.

Також суттєво зросла кількість вакансій для комплектувальників — більш ніж утричі. Медіанна зарплата таких працівників у серпні становила 27 тисяч гривень.

Більше можливостей стало і для охоронців та нянь. Кількість відповідних вакансій зросла на 99% та 95% відповідно, а медіанні зарплати становили 27 тисяч та 18 тисяч гривень.

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Де зарплата сягає 37,5 тисячі гривень

Найбільшу медіанну оплату серед професій, де побільшало пропозицій для кандидатів у декреті, зафіксували у кур’єрів. У категорії логістики, складу та доставки кількість таких вакансій збільшилася на 65%, а медіанна зарплата становила 37,5 тисячі гривень.

Водночас така робота не обов’язково означає можливість працювати безпосередньо з дому. Умови конкретної вакансії можуть передбачати пересування містом, певний графік або фізичну присутність, тому батькам варто окремо перевіряти формат зайнятості.

Які зарплати пропонують у торгівлі

Збільшення кількості вакансій для людей у декреті зафіксували також у роздрібній торгівлі, продажах і закупівлях.

Зокрема, кількість пропозицій для пекарів зросла на 62%, а медіанна зарплата становила 33 тисячі гривень. Для продавців кількість вакансій збільшилася на 56%, а медіанна оплата — до 28 тисяч гривень.

Також роботодавці частіше шукали касирів — кількість таких пропозицій зросла на 53%, а медіанна зарплата становила 27 тисяч гривень. Для менеджерів із продажу кількість вакансій збільшилася на 17%, а медіанна зарплата — до 26 тисяч гривень.

Яка робота може підійти батькам із дитиною

Зростання кількості вакансій для кандидатів у декреті не означає, що всі вони передбачають дистанційну або неповну зайнятість. Роботодавці можуть бути готові розглядати таких кандидатів, але умови роботи залишаються різними.

Серед професій із позитивною динамікою є контент-менеджери, кількість вакансій для яких збільшилася на 31%, а також прибиральниці та кухарі — на 32%. Для покоївок кількість пропозицій зросла на 17%.

Окремо варто звернути увагу на копірайтинг і контент-менеджмент. Такі професії потенційно простіше поєднувати з доглядом за дитиною, якщо роботодавець пропонує віддалений формат або гнучкий графік, але це потрібно уточнювати безпосередньо під час працевлаштування.

Як змінилися зарплати

Разом зі збільшенням кількості вакансій для кандидатів у декреті змінилися і медіанні зарплати за окремими професіями.

Найбільше зростання зафіксували для мерчендайзерів — майже у чотири рази, до 17 тисяч гривень. У копірайтерів медіанна зарплата зросла на 76%, до 22 тисяч гривень, а в аніматорів — на 63%, до 22 тисяч гривень. Для вихователів зростання становило 32%, до 17 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні залишаються відкритими вакансії із зарплатами 50–80 тисяч гривень і вище. Водночас висока сума в оголошенні не завжди означає гарантований дохід, адже частина зарплати може залежати від бонусів. Перед працевлаштуванням важливо уточнити оклад, графік, умови виплат та додаткові витрати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що понаднормова робота у визначених законом випадках має оплачуватися у подвійному розмірі. Якщо працівник відпрацював більше встановленої норми з ініціативи роботодавця, ці години можуть вважатися надурочними. За погодинної системи оплати кожна така година має оплачуватися за подвійною годинною ставкою.