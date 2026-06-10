Пенсия для индивидуальных предпринимателей в Украине: без каких документов не отпустят на заслуженный отдых

Пожилые люди, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Предпринимателям бывает непросто доказать право на пенсию. Проблемы обычно возникают с периодами работы в 1990-х — 2000-х годах. Но главное — знать, какие документы нужны и что делать, если часть архивов сгорела или пропала.

Как позаботиться о будущей пенсии, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины.

Какие документы требует ПФУ

Весь стаж после 1 января 2004 года отображается в системе автоматически. А вот за предыдущие годы предпринимателям придется собирать доказательства самостоятельно.

ПФУ примет старые банковские квитанции, копии платежных поручений или чеки о почтовых переводах. Главное — доказать, что вы действительно платили страховые взносы.

Правила для «упрощенцев» и плательщиков фиксированного налога

Для ФЛП на упрощенной системе подойдут следующие документы:

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свидетельство об уплате единого налога;

специальные торговые патенты;

патенты об уплате фиксированного налога на прибыль;

справки об официальной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Государство разграничило правила подтверждения льготного стажа по упрощенной системе, разбив его на три ключевых периода:

Январь 1998 — июнь 2000 года. Для зачисления этого отрезка достаточно справки о регистрации предпринимателя.

Июль 2000 — декабрь 2017 года. Засчитывается при условии уплаты единого взноса. При этом сумма уплаченных средств не играет роли — важна сама регулярность платежей.

После 1 января 2004 года. Этот этап автоматизирован на сто процентов. Собирать архивные выписки или посещать учреждения нет смысла.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы, достигшие 65-летнего возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа, могут оформить государственную социальную помощь. В 2026 году ее максимальный размер составляет 2 595 гривен в месяц. Такую выплату назначают только неработающим гражданам, которые не получают пенсию или другие соцвыплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам, которые еще не оцифровали бумажную трудовую книжку, стоит позаботиться об этом как можно скорее. Хотя после 10 июня 2026 года документы будут продолжать принимать, электронная трудовая поможет сохранить необходимые данные о стаже.